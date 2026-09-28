Antoine Dupont et Romain Ntamack d’ores et déjà absents face à Castres pour le chaud derby d’Occitanie, Thomas Ramos à l'ouverture ?

Alors qu’ils s’avancent vers une cinquième journée pleine d’assurance, les hommes d’Ugo Mola pourraient être amputés de nombreux cadres pour le déplacement en terre tarnaise.

Ainsi, parmi les joueurs potentiellement protégés par la fameuse liste des 33 joueurs internationaux, nul doute qu’Antoine Dupont et Romain Ntamack en soient concernés.

À Toulouse, nombreux seraient les éléments de cette liste, mais peu ont joué les quatre premiers matchs comme la charnière rouge et noire, qui devrait donc être au repos samedi. Laissant à d’autres éléments l’occasion de s’exprimer enfin.

22 blessés au Stade Toulousain : jusqu’où les cadres vont-ils devoir tirer sur la corde ?

Thomas Ramos à l'ouverture ?

Parmi les joueurs concernés également par cette liste de joueurs protégés par l’accord FFR/LNR, on imagine bien Thomas Ramos ou encore Thibaud Flament.

Si l’arrière n’a disputé que trois matchs depuis le début de la saison et postule tout naturellement pour le déplacement à Castres, le choix s’avère un peu plus compliqué pour le leader de la touche des champions de France en titre.

Privé de Meafou et Vergé pour de longues semaines, il se pourrait bien que Joshua Brennan soit lui aussi absent, ayant enchaîné trois titularisations d’affilée, bien que ce dernier ait été remplacé par Romeo Martin-Bonnard à l’heure de jeu face au MHR.

Vraisemblablement, soit Thibaud Flament, soit Joshua Brennan sera aligné face à Castres, toujours dans cette logique de rotation. Joël Merkler, qui a dépanné en deuxième ligne, sera lui aussi une option pour le Stade Toulousain face à Castres.

Heinz Lemoto, le jeune troisième ligne arrivé en grande pompe la saison dernière, pourrait profiter de ce remaniement pour jouer, tout comme l’excellent Mathias Remue à l’arrière, afin de suppléer la cavalerie rouge et noire.

Efrain Elias, futur world class 🇦🇷



Le rendement qu’il a, à 22 ans, couplé à une marge de progression quasi illimitée, c’est terrifiant.



Mon co-MVP ce soir avec Dup, Flament et les Ntamack au carré ✨ pic.twitter.com/BqsVlavEsC — Grec Ahki (@eKoloKante) September 27, 2026

Castres à la peine face à Toulouse

Sur les dernières confrontations, le Stade Toulousain reste largement dominateur face à Castres, avec quatre victoires lors des cinq derniers derbys, dont un succès 42-25 au stade Pierre-Fabre en avril dernier.

Si le CO connaît un début de saison plus irrégulier avec deux victoires et deux défaites, les Tarnais restent néanmoins invaincus à domicile cette saison.

De son côté, Toulouse affiche une dynamique impressionnante avec trois victoires consécutives, même si les Rouge et Noir ont déjà chuté à La Rochelle pour leur seul déplacement de la saison.