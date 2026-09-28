85 mètres, 20 passes, 1 min20 : l'essai qui a répondu à la philosophie de jeu voulue par le staff toulousain

Deux cartons jaunes, vingt minutes à quatorze sur les vingt-cinq premières : Toulouse a dû cravacher avant de mettre la main sur le ballon. "Il faut féliciter la qualité de notre défense, la solidarité du groupe mais aussi une forme d'intelligence", résume Clément Poitrenaud. Et d'ajouter : "sur notre première incursion, on marque alors qu'on avait subi jusque-là".

Pour l'entraîneur toulousain, ce premier essai a une portée qui dépasse le tableau d'affichage. "Mentalement, ça nous fait passer du bon côté", explique-t-il. Le reste du match se joue en partie sur ce basculement.

Oser, même loin de la ligne adverse

L'épisode le plus marquant reste l'essai de Romain Ntamack, juste avant la pause, au bout d'une action lancée depuis les propres lignes toulousaines. Un dégagement en touche restait possible. Poitrenaud assume le choix inverse : "on essaie de les entraîner à ça, de leur mettre en tête que, s'il y a une possibilité quel que soit l'endroit du terrain, il faut tenter de la saisir".

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Il relie cette prise de risque à l'histoire récente du groupe. "Il y a aussi l'historique de la finale de championnat, où on a peu de munitions mais on les met au fond. Ça s'est réédité sur cette première période", note-t-il.

22 blessés, et les jeunes qui répondent présent

Derrière la victoire, un effectif sous tension. Toulouse compte actuellement 22 blessés. En seconde période, Poitrenaud a dû composer : Merkler est passé de la première à la deuxième ligne, Kouassi a fait sa première apparition, Rapetti sa deuxième. "Les joueurs ne sont pas surpris de pouvoir jouer à plusieurs postes à différents moments du match", relève l'entraîneur, qui y voit une culture installée depuis longtemps dans le club.

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Le sujet dépasse ce seul match. Poitrenaud anticipe la perte de « quinze ou vingt joueurs » lors de la prochaine période de matchs internationaux, et prépare déjà les jeunes du centre de formation à prendre le relais.

Leader, mais sans excès de confiance

Avec 15 points après quatre journées, Toulouse occupe la tête du Top 14. Poitrenaud relativise aussitôt : "le fait d'être premier aujourd'hui, cela ne veut rien dire". Il revient sur la défaite de la première journée à La Rochelle, un match perdu selon lui « un peu tout seul » malgré une bonne réaction rochelaise en seconde période.

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Ce dimanche soir, en revanche, il juge que son équipe a livré "le match le plus sérieux qu'on ait fait sur 80 minutes depuis le début" de la saison. Une conséquence, selon lui, des trois semaines de préparation estivale.