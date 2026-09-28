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Une TVA de 10 à 20% pour Canal+ ? La LNR saisit Emmanuel Macron pour alerter sur les dangers pour le rugby français

Le doublement envisagé de cette TVA s’inscrit dans cette recherche de redressement des finances publiques. Mais toucher à l’économie du diffuseur, c’est fragiliser toute la pyramide du rugby français.

Theo Fondacci 28/09/2026 à 15h45
Emmanuel Macron a passé quelques bons moments lors des finales de Top 14.Screenshot : Canal Plus
Emmanuel Macron a passé quelques bons moments lors des finales de Top 14.Screenshot : Canal Plus

Avec la crise qui bat son plein et le coup de la politique appliquée depuis des années, l'état cherche des liquidités partout. Le dernier projet qui concerne le rugby français ? Le projet du gouverner l’alerter de faire passer de 10 à 20 % la TVA appliquée à la télévision payante, et donc notamment à Canal+.

Selon L’Équipe, la Ligue nationale de rugby a décidé de monter directement au créneau auprès de l’Élysée. Vendredi, son président Yann Roubert a écrit à Emmanuel Macron pour l'alerter concernant les dangers d'une telle évolution.

Le sujet dépasse largement le seul prix des abonnements. Canal+ est le principal financeur du rugby professionnel français, avec un contrat de diffusion du Top 14 et de la Pro D2 estimé à 140 millions d’euros par saison entre 2027 et 2032.

Dans le courrier consulté par L’Équipe, Roubert dit craindre un impact direct sur "les équilibres de notre modèle". Il rappelle que les droits télé représentent 70 % des revenus de la LNR, tandis que les reversements pèsent entre 20 et 30 % des recettes des 30 clubs professionnels.

Un extrême danger pour le rugby

La Ligue avance également l’argument de toute une filière derrière ces droits : 5 133 emplois directs et indirects seraient concernés, tandis que 13 millions d’euros sont reversés chaque année au rugby amateur. Autrement dit, toute baisse de la capacité d’investissement de Canal+ pourrait se répercuter bien au-delà du Top 14.

Roubert insiste aussi sur l’absence d’alternative évidente : "Il est illusoire de considérer qu’un autre acteur pourrait se substituer de façon pérenne aux investissements massifs de Canal+". On rappelle ainsi que lors du dernier appel d’offres de la LNR en 2024, la chaîne cryptée avait d’ailleurs été la seule à déposer une offre.

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Cette inquiétude intervient dans un contexte budgétaire français particulièrement tendu. Le Trésor chiffrait encore le déficit public à 5,1 % du PIB en 2025 et la dette à 115,7 %, poussant l’État à chercher de nouvelles économies et recettes. Le doublement envisagé de cette TVA s’inscrit dans cette recherche de redressement des finances publiques.

La conclusion du courrier est donc particulièrement alarmiste : la LNR évoque "un extrême danger pour le rugby" et estime que "préserver la capacité d’investissement de Canal+, c’est préserver cet équilibre et cette dynamique". Une alerte très claire : toucher à l’économie du diffuseur, c’est potentiellement fragiliser toute la pyramide du rugby professionnel français.

rugbyFrancheComté
rugbyFrancheComté

Quelle honte, on parle d'équilibre financier de Canal, milliardaire par Bolloré qui refuse de payer ses impôts, quand les Français se serrent la ceinture avec la vie chère et des salaires qui ne suivent pas !
Canal a peut-être investi, mais rien n'empêche la LNR d'y rester. Pourquoi ils paieraient moins que le Français moyen ? Et si la LNR veut partir, qu'elle le fasse, nous ne pleurerons pas sur Canal, qui a bien profité aussi.


Même avec des revenus moindres, plaindre le rugby français qui attire tous les joueurs tellement il a plus d'argent que tout le monde hors Japon, ce serait indécent.


Peut-être que les Néo-Zélandais ou Australiens parviendront à conserver un peu plus leurs joueurs.


Le rugby a vu ses revenus tellement augmenter ces dernières années, les nôtres n'ont pas connu la même trajectoire. Ils resteront loin d'être à plaindre. Et on ne peut pas saisir Macron pour s'en plaindre.


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Fufu Brindacier
Fufu Brindacier

Franchement le sport pro n'a pas a être (et n'est pas, j"imagine), la priorité à l'heure actuelle. De toute façon où que soient faites les économies certains s'estimeront lésés.


Chandelle 72
Chandelle 72

Et voilà, immédiatement le chantage aux licenciements.
Et pourquoi 10% de TVA jusque là alors la TVA est en France, sauf cas particuliers à 20% ?


Si Canal se fait doubler par un autre diffuseur-financeur, je ne vais pas pleurer d'autant que je résilierai mon abonnement avec joie !
Moi aussi je peux faire du chantage, non mais !


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jujudethil
jujudethil

Résilier ton abonnement, est ce la bonne idée ? c’est des économies de bout de chandelles :-)
Ok je sors.


Chandelle 72
Chandelle 72

Faire un petit coup de pied à suivre par dessus Bollolo et le mettre dans le.vent, ca n'a pas de prix !


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Jacques-Tati-en-EDF
Jacques-Tati-en-EDF

Moi idem ...


balobal
balobal

"Le projet du gouverner l’alerter de faire passer de 10 à 20 %" ?


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gilbertgilles
gilbertgilles

Ouais, c'est la nouvelle tendance au Nistère: nouvelle syntaxe, nouvelle orthographe, nouvelle IA, nouveau logiciel, mais toujours le même laxisme! Un jour (pas très lointain) on se lassera, en tout cas moi, de ce galimatias indigeste !


balobal
balobal

la solution ultime est que nous même utilisions un IA pour lire et réagir je pense


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gilbertgilles
gilbertgilles

Ah Ah! D'accord, mais faut pas compter sur moi, je suis nul avec ces trucs la!


balobal
balobal

vous n'aurez plus besoin de vous en préoccuper c'est l'avantage ;)


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Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)

A vivre au dessus de ses moyens, les moindre vaguelettes financières peuvent faire couler le navire ?


Jacques-Tati-en-EDF
Jacques-Tati-en-EDF

Je pense que d'autres groupes pourraient venir renchérir sur le top 14 et faire de la concurrence. Ca ne me déplaierait pas ...


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jujudethil
jujudethil

Un groupe ´ international ' comme dirait E Bayle :-)


Jacques-Tati-en-EDF
Jacques-Tati-en-EDF

On verra ... Il ne s'agit pas forcément d'une question d'international ou pas ... Il s'agit d'éthique.


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