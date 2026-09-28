Une TVA de 10 à 20% pour Canal+ ? La LNR saisit Emmanuel Macron pour alerter sur les dangers pour le rugby français

Avec la crise qui bat son plein et le coup de la politique appliquée depuis des années, l'état cherche des liquidités partout. Le dernier projet qui concerne le rugby français ? Le projet du gouverner l’alerter de faire passer de 10 à 20 % la TVA appliquée à la télévision payante, et donc notamment à Canal+.

Selon L’Équipe, la Ligue nationale de rugby a décidé de monter directement au créneau auprès de l’Élysée. Vendredi, son président Yann Roubert a écrit à Emmanuel Macron pour l'alerter concernant les dangers d'une telle évolution.

Le sujet dépasse largement le seul prix des abonnements. Canal+ est le principal financeur du rugby professionnel français, avec un contrat de diffusion du Top 14 et de la Pro D2 estimé à 140 millions d’euros par saison entre 2027 et 2032.

Dans le courrier consulté par L’Équipe, Roubert dit craindre un impact direct sur "les équilibres de notre modèle". Il rappelle que les droits télé représentent 70 % des revenus de la LNR, tandis que les reversements pèsent entre 20 et 30 % des recettes des 30 clubs professionnels.

Un extrême danger pour le rugby

La Ligue avance également l’argument de toute une filière derrière ces droits : 5 133 emplois directs et indirects seraient concernés, tandis que 13 millions d’euros sont reversés chaque année au rugby amateur. Autrement dit, toute baisse de la capacité d’investissement de Canal+ pourrait se répercuter bien au-delà du Top 14.

Roubert insiste aussi sur l’absence d’alternative évidente : "Il est illusoire de considérer qu’un autre acteur pourrait se substituer de façon pérenne aux investissements massifs de Canal+". On rappelle ainsi que lors du dernier appel d’offres de la LNR en 2024, la chaîne cryptée avait d’ailleurs été la seule à déposer une offre.

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Cette inquiétude intervient dans un contexte budgétaire français particulièrement tendu. Le Trésor chiffrait encore le déficit public à 5,1 % du PIB en 2025 et la dette à 115,7 %, poussant l’État à chercher de nouvelles économies et recettes. Le doublement envisagé de cette TVA s’inscrit dans cette recherche de redressement des finances publiques.

La conclusion du courrier est donc particulièrement alarmiste : la LNR évoque "un extrême danger pour le rugby" et estime que "préserver la capacité d’investissement de Canal+, c’est préserver cet équilibre et cette dynamique". Une alerte très claire : toucher à l’économie du diffuseur, c’est potentiellement fragiliser toute la pyramide du rugby professionnel français.