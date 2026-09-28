Beauden Barrett renvoyé en NPC : le signal qui interroge avant l'annonce du groupe pour la Bledisloe Cup

Beauden Barrett pourrait retrouver le maillot de Taranaki ce samedi face à Wellington, une rare apparition en NPC qui intervient à quelques jours d’une échéance majeure avec les All Blacks.

À 35 ans, l’ouvreur n’a disputé qu’un seul test cette année et doit composer avec une concurrence particulièrement dense, incarnée notamment par Ruben Love, Damian McKenzie et Richie Mo’unga.

Alors que Dave Rennie annoncera mardi son groupe de 34 joueurs pour la Bledisloe Cup, cette titularisation en province pourrait permettre à Barrett de retrouver du rythme, mais aussi de marquer des points avant une sélection qui reste encore incertaine.

VIDEO. "What a kick" : Beauden Barrett invoque Anthony Bouthier avec une OGIVE de 70m

Quatre joueurs pour un strapontin

À l'ouverture, la concurrence n'a jamais été aussi dense chez les All Blacks. Barrett doit composer avec trois autres profils : Ruben Love, Damian McKenzie et Richie Mo'unga.

Une place, quatre prétendants, et une sélection qui se joue autant sur la forme du moment que sur l’expérience accumulée.

Voilà pourquoi une simple apparition en NPC, pour un joueur du statut de Barrett, prend une tout autre dimension à l’approche d’une annonce de groupe.

Dernièrement, le magicien All Black aux 144 sélections n’a participé qu’à une seule rencontre face à l’Afrique du Sud, là où l’association entre Ruben Love et Damian McKenzie a semble-t-il été privilégiée, chose qui devrait tout naturellement être reconduite, aux dépens donc de l’ouvreur de 35 ans.

Plusieurs internationnaux libérés en NPC

Plusieurs autres All Blacks ont également été libérés pour disputer la dernière journée de NPC avec leur province le week-end du 3 ocotbre.

Saula Ma’u (Otago), Semisi Ta’eiloa (Southland), Simon Parker (Northland), George Bell et Sam Darry (Canterbury), Cortez Ratima (Waikato), Noah Hotham et Timoci Tavatavanawai (Tasman), Siale Lauaki (Wellington), ainsi qu’Emoni Narawa et Fehi Fineanganofo (Bay of Plenty) sont concernés.

Tous ont joué avec leur province le week-end dernier, à l’exception de Sam Darry, qui retrouvera donc Canterbury et .