49 matchs de Top 14 avec Toulon, cette ancienne gloire sud-africaine désigne son successeur avec les Springboks

Duane Vermeulen a changé de côté de la barrière. Trois ans après sa retraite, l'ancien n°8 de Toulon accompagne les Springboks comme entraîneur de la haute performance.

Dimanche, à Perth, Jasper Wiese sera comme d'habitude titulaire et atteindra les 50 sélections face aux Wallabies.

Un cap particulier pour un joueur que Vermeulen a connu comme partenaire avant de le guider depuis le bord du terrain.

Wiese, 50 sélections sous le regard de Vermeulen

« C'est un joueur fantastique, un vrai pilier de l'équipe », a salué Vermeulen cette semaine. Le double champion du monde présente aussi Wiese comme l'un des leaders du groupe et comme l'homme que l'on cherche lorsqu'il faut avancer.

Le n°8 débutera sur le banc à Perth, Marco van Staden étant titularisé en troisième ligne centre.

Le parallèle est évident. Wiese a bâti sa place chez les Boks sur sa puissance dans les collisions et sa capacité à fournir de l'avancée.

Vermeulen parlait le même langage, avec une science du jeu au sol qui complétait son registre. Et lorsque Wiese a débuté contre la Géorgie en 2021, son futur entraîneur portait encore le maillot vert et or.

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Avant le survêtement, il y avait Mayol

Né le 3 juillet 1986 à Nelspruit, Vermeulen s'impose avec les Cheetahs puis les Stormers avant de devenir international en 2012.

En 2014, il figure parmi les cinq nommés pour le titre de joueur mondial de l'année, un trophée qui reviendra finalement à Brodie Retallick.

Toulon le recrute en juin 2015 pour trois saisons. Jusqu'en 2018, il dispute 68 rencontres avec le RCT toutes compétitions confondues.

Il est notamment capitaine lors de la finale du Top 14 2017 perdue contre Clermont. À Mayol, il appartient à cette période où Nonu, Bastareaud, Giteau ou Habana partageaient encore le même vestiaire. Un détail qui situe assez bien l'époque.

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Du champion du monde au formateur

Vermeulen poursuit ensuite sa carrière au Japon, aux Bulls puis à l'Ulster. Avec l'Afrique du Sud, il remporte les Coupes du monde 2019 et 2023 avant de raccrocher.

Les Spirngboks l'intègrent en 2024 dans sa structure d'entraîneurs itinérants. En 2026, son titre officiel reste entraineur de la haute performance.

Wiese arrive donc à sa 50e sélection avec un conseiller qui connaît chaque contrainte du poste. Vermeulen avait lui-même franchi ce cap pendant la Coupe du monde 2019.

Sept ans plus tard, le passage de témoin est presque parfait : l'ancien Toulonnais ne porte plus le numéro 8, mais il continue de travailler sur ceux qui le portent.