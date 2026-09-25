Écarté pendant 3 ans, le Bayonnais Herschel Jantjies retrouve enfin le numéro 9 des Springboks avec une idée précise en tête

Herschel Jantjies sera titulaire à la mêlée des Springboks dimanche, à Perth, face aux Wallabies. C'est sa première titularisation au niveau international depuis 2021. Après trois ans loin du groupe, l'ancien demi de mêlée des Stormers veut saisir sa chance en s'inspirant d'un de ses concurrents directs.

Un retour en deux temps

La porte s'est rouverte en juillet, à Durban. Face au pays de Galles, en Nations Championship, Jantjies retrouve le maillot vert et or pour la première fois en trois ans. Entré en cours de match, il inscrit l'un des sept essais sud-africains ce soir-là.

Le voilà désormais dans le XV de départ, avec une occasion de montrer ce qu'il a appris depuis. « J'ai été hors du coup pendant environ trois ans », résume-t-il via SA Rugby Mag.

L'Australie, un adversaire qui compte peu

Le clin d'œil existe pourtant. C'est contre l'Australie que Jantjies avait honoré sa première sélection, en 2019. « Il y a beaucoup de souvenirs particuliers, mais c'était il y a longtemps », relativise-t-il.

Pour lui, l'identité de l'adversaire passe au second plan. « Je ne pense pas que l'équipe contre laquelle je joue compte tant que ça. Je suis juste très reconnaissant de cette opportunité. »

Une saison à observer

S'il a peu joué, Jantjies n'est pas resté inactif. Il a passé une bonne partie de la saison internationale au bord du terrain, à observer et à écouter. Il cite le travail avec Tony Brown et Jerry Flannery, ainsi qu'avec Felix Jones, qu'il connaissait déjà.

« Il y a eu beaucoup d'enseignements, en voyant comment ils lisent le jeu et comment ils veulent jouer », explique-t-il. Les séances d'entraînement et les réunions d'équipe lui ont servi d'école pendant les semaines sans temps de jeu.

Krappie, le modèle à suivre

Son vrai point de repère porte un surnom : Krappie. Morné van den Berg, autre demi de mêlée du groupe, a marqué les esprits lors du dernier test contre la Nouvelle-Zélande, à Baltimore. Entré en jeu, il y a livré selon Jantjies « un match incroyable ».

Voilà ce que Jantjies veut reproduire. « J'aimerais penser que je peux entrer ce week-end et saisir l'occasion de la même manière », confie-t-il. Il s'inspire donc directement d'un rival pour le même numéro.

Une concurrence assumée au poste de 9

Jantjies refuse d'ailleurs d'y voir une source de tension. « La concurrence au poste de 9 dans le groupe est incroyable. On s'aide les uns les autres quand on peut », assure-t-il.

En clair, le demi de mêlée voit dans cette bataille pour le maillot un moteur plutôt qu'un frein. Dimanche à Perth, il aura l'occasion de montrer que ses trois ans d'attente n'ont rien émoussé.