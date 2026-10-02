307 plaquages la saison dernière : quel club pourrait s'offrir le meilleur sécateur du Top 14, Maxime Baudonne ?

Excellent à chacune de ses sorties sur les pelouses du Top 14 ou de la Coupe d'Europe, le flanker du Racing 92, Maxime Baudonne, termine son bail en juin prochain avec les Franciliens.

De quoi alimenter forcément quelques rumeurs autour d'un éventuel départ, celui qui n'a connu que l'élite hexagonale avec les Ciel et Blanc intéresse plusieurs prétendants.

Un départ fait d'autant plus sens que les résultats du club sont en berne ces dernières semaines, tandis que lui maintient une constance remarquable qui pourrait lui permettre d'aspirer à mieux.

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Montpellier, Toulon et Bayonne sur Baudonne

Comme le dit un proverbe typiquement français, l'occasion fait le larron. En ce sens, alors que son contrat expire en juin prochain, les négociations auprès de Maxime Baudonne sont ouvertes un an à l'avance, comme l'autorise le règlement.

Certains cadors de l'élite se sont donc penchés sur le profil du jeune Francilien, qui a terminé la saison dernière au rang de meilleur plaqueur du championnat, mais surtout 3e meilleur au monde.

Toujours à la pointe du combat, rarement sanctionné, ne faisant pas de vagues et surtout rarement à l'infirmerie, voilà un élément sur qui bon nombre de prétendants auraient tout à fait raison de mettre la main à la poche.

En ce sens, les informations de Rugbyrama confirment des intérêts de Montpellier, Toulon et Bayonne pour Maxime Baudonne.

Ce sont les Bayonnais qui risquent d'être les plus attentifs au marché des flankers, eux qui perdent pour le moment 4 éléments en juin prochain. Habel-Kueffner, Leota, Bruni et Heguy arrivent en fin de contrat en juin prochain.

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Pourquoi la tendance d'un départ est-elle plausible ?

Alors qu'il fait pourtant figure d'homme fort au sein du paquet d'avants racingmen, Maxime Baudonne, qui a commencé le rugby à Courbevoie, pourrait être tenté par un départ.

Difficile de comprendre la stratégie des dirigeants franciliens, qui prennent le risque de ne pas prolonger un joueur aussi important si un départ n'est pas déjà envisagé en interne.

En pleine révolution, les arrivées déjà bouclées d'Arthur Retière et de Thomas Ramos, couplées à celles qui devraient se faire au fil de la saison, laissent penser que le club amorce un nouveau cycle.

De plus, les jeunes prétendants poussent derrière : Auguste Albuisson, le plus jeune joueur de l'histoire de la Challenge Cup, lancé la saison dernière, pourrait engranger du temps de jeu cette saison. Shingi Manyarara devrait profiter de l'exercice en cours pour asseoir sa place, lui qui est sous contrat jusqu'en 2029.