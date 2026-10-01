2m03 et 136 kg : sans Tom Staniforth face à Toulouse, les Tarnais s'apprêtent à découvrir le puissant Chris Gabriel

Cette rencontre de la 5e journée sera évidemment marquée par les nombreuses absences du Stade Toulousain, qui sont au nombre de 22 pour le moment selon la presse.

Côté Tarnais, on compte moins de casse, bien que certains joueurs "importants" du dispositif soient indisponibles pour affronter le champion de France en titre.

À commencer par Tom Staniforth, qui sera en tribune pour cette rencontre suite à une légère blessure à la cheville.

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Quelques absents de taille pour le CO

Pour ce choc face à Toulouse, les Tarnais se passeront de Tom Staniforth et Vuate Karawalevu, tous deux touchés très sommairement mais indisponibles pour le derby.

S'ajoute à cela, Dalton Papali'i évidemment, qui s'est blessé en pré-saison mais qui, cette semaine, a retrouvé le groupe en salle de musculation.

L'infirmerie est complétée par Alex Burin, qui semble touché au mollet, et Febyan Tukino, toujours en convalescence après sa blessure face à Toulon.

Pour remplacer le deuxième ligne international français Tom Staniforth, Castres alignera sans doute Florian Vanverberghe dans le XV de départ, mais c'est bien Chris Gabriel qui devrait connaître pour la première fois une apparition sur la pelouse de Pierre-Fabre face au Stade Toulousain.

Chose qui semble ravir le manager tarnais, Xavier Sadourny.

"Alors moi, je l'avais connu à Clermont, donc je savais le potentiel physique, athlétique qu'il avait. À l'époque, il manquait tout ce qui était jeu spécifique au poste : la touche, la mêlée. Pour un deuxième ligne, c'est quand même important, parce qu'il venait du XIII et il avait trop peu de vécu. Par rapport à ça, la Pro D2 à Nevers l'a fait énormément progresser là-dessus et aujourd'hui, il est complet. Maintenant, il faut qu'il enchaîne les matchs. Il a fait sa première rentrée ce week-end à Clermont. Il sera encore dans le groupe ce week-end. C'est un joueur atypique. Il y a peu de joueurs aussi denses, aussi grands et aussi "coordonnés", car c'est quelqu'un qui sait courir, qui va très vite, qui sait attraper le ballon. Ce n'est pas juste une masse, mais après, il faut lui laisser le temps."

Xavier Sadourny

Chris Gabriel, 2 eme ligne de @usonneversrugby, m’a fait forte impression hier. Gros potentiel au poste de 5 👍👍 Future belle recrue pour @CastresRugby Monsieur @kebabihnoHU tu en penses quoi ? pic.twitter.com/LD75sZcgzZ — Ben33 (@Ben33110) October 25, 2025

Une sortie de banc remarquée face à Clermont

Galvanisé par le fait qu'il joue pour la première fois depuis son départ d'Auvergne face à Clermont, Chris Gabriel a effectué 35 minutes de bonne facture.

Entré à la place de Tom Staniforth, il n'a cessé de faire peser ses 130 kg sur la défense auvergnate qui l'a difficilement stoppé.

Ce dernier a notamment récupéré une munition dans les rucks et s'est distingué par un offload, derrière un paquet d'avants dominé. La suite est, semble-t-il, prometteuse : réponse ce week-end face à Toulouse.