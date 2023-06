VIDÉO. RUGBY FÉMININ. Blagnac maudit, le Stade Bordelais est champion de France !

Hier, le Stade Bordelais a décroché son tout premier bouclier d’Élite 1 en écartant Blagnac sur le score de 27 à 23.

C’est un scénario amer pour Blagnac et délicieux pour Bordeaux. Ce samedi 10 juin, les championnats féminins nationaux ont rendu leurs verdicts au Bouscat. Pour le championnat d'Élite 1, c’est Blagnac Rugby et le Stade Bordelais qui se défiait. Habituée des finales, l'écurie du nord ouest de Toulouse semblait bien partie pour décrocher un titre. Néanmoins, la loi des Lionnes bordelaises s’est appliquée (27 à 23) dans un scénario rocambolesque que les demi-finales de Top 14 lui envient.

World rugby annonce officiellement le début d’une nouvelle compétition de rugby féminin à XVÉvoluant à domicile, le Stade Bordelais a profité de l’indiscipline des Caouecs pour s’illustrer. À la 50ᵉ minute de jeu, Blagnac se trouve à 13 et Bordeaux compte bien profiter de cet avantage numérique. À cet instant, le score est de 20 à 8 pour les Haut-garonnaises dans un match qu’elles dominent. Néanmoins, elles restent particulièrement fébriles en mêlée et la puissance des Lionnes ne les épargne pas. Tout en puissance, c’est la deuxième ligne Sylla puis Agathe Sochat qui vont marquer avec 10 minutes d’écart. Alors que Blagnac se mettait un peu à l'abri avec 3 petits points supplémentaires ( 20 à 23 à la 78ᵉ minute), Bordeaux continue de compter sur son pack et inscrit l’essai de la victoire à la dernière minute de jeu. C’est l’internationale française Julie Annery qui libère ses coéquipières. Score final : 27 à 23 pour le Stade Bordelais.

Merci le rugby!!! Merci les lionnes... place à la retraite 🙏🏽🦁🫶 pic.twitter.com/4tbWWhsn4b — Rose thomas (@rositarugby) June 11, 2023

Après le match, Agathe Sochat s’est exprimé auprès de la Fédération Française de Rugby. Dans un communiqué, la talonneuse explique les forces qui ont permis à son club de monter au sommet du rugby féminin français : “La mêlée a beaucoup compté aujourd’hui alors en tant que première-ligne, je suis d’autant plus contente. À la mi-temps, malgré le fait d’être menées 13-8, on savait qu’on avait des fondamentaux pour renverser les choses. Il fallait juste évoluer à 15 et jouer collectif. En restant très unies, cela a payé.”

En parallèle, voici les autres résultats des finales nationales féminines de rugby à XV de la saison 2022-2023 :