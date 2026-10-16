VIDEO. L'équipe de France de rugby à XIII écrasée 78-4 par les Samoa pour son entrée en Coupe du monde

Les Bleus de Laurent Frayssinous sont passés à côté de leur premier match de Coupe du monde, vendredi au CommBank Stadium de Parramatta, en Australie. Les Samoa, vice-champions du monde en titre, ont pris le dessus dès les premières minutes. Score final, 78-4, ça pique.

Pire qu'il y a quatre ans

Les Bleus avaient déjà concédé un lourd revers, 62-4 face aux Samoa, il y a quatre ans, selon L'Équipe. Cette fois, ils ont fait pire. Privés au dernier moment de Julian Bousquet, les partenaires de Benjamin Garcia avaient pourtant à cœur « d'exister ».

Cinq essais en vingt minutes

Au bout de trois minutes, Deine Mariner a marqué le premier essai samoan, en coin, face à l'intensité mise par Tabuai-Fidow et ses partenaires. Les Bleus ont ensuite encaissé un 28-0 en vingt minutes, dont cinq essais. Avant la compétition, l'analyste vidéo Mathis Giroux avait fixé un repère : « Pour gagner une rencontre, il faut au moins 87 % d'efficacité au placage. » Les Bleus en étaient bien loin, d'après L'Équipe.

Dix minutes de réaction avant la pause

Les Français ont enfin eu la main sur le ballon pendant dix minutes, juste avant la pause. Arthur Mourgue a signé plusieurs éclairs, puis Guillermo Aispuro-Bichet a inscrit le seul essai français après avoir été servi par Louis Grossemy suite à un renversement de Benjamin Garcia. Ensuite, les Bleus n'ont que très partiellement existé, avec neuf essais encaissés de plus, dont huit en seconde période.

Super League contre NRL

Nos confrères expliquent l'écart par le faible nombre de matchs des Bleus et par le niveau de la Super League, le championnat anglais où évoluent les Dragons Catalans. Quand la NRL, le championnat d'Australie, est présentée comme le meilleur du monde. Tous les joueurs samoans y évoluent, ce qui, selon le quotidien, empêche les Français de rivaliser face à un tel adversaire et à une telle intensité.

Un record ? Les archives répondent non

D'après les archives consultées, le record d'écart de la Coupe du monde reste le 110-4 de l'Australie face à la Russie en 2000, soit 106 points. Avec 74 points d'écart, la défaite des Bleus n'est donc pas un record du tournoi. Elle dépasse en revanche le 62-4 de 2022, que la page Wikipédia de la sélection présente comme sa plus lourde défaite en Coupe du monde. Ce n'est pas non plus la pire défaite internationale des Bleus : la même page cite le 84-4 contre l'Angleterre, à Leigh, le 24 octobre 2015.

Prochain rendez-vous à Perth

La prochaine rencontre des Bleus aura lieu le 24 octobre à Perth, face à l'Angleterre. Ils figurent dans une poule de six équipes, avec trois matchs à jouer. Les deux premières du classement seront qualifiées pour les demi-finales, aux côtés des deux meilleures de la poule A, qui réunit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji et les Îles Cook.