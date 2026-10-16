CHAMPIONS CUP. Piccardo en dynamiteur, Russell face aux Écossais : Montpellier a des arguments pour défier Bath

Le retour de Montpellier en Champions Cup commence par une sacrée montagne. Samedi 17 octobre à 21 heures, les Cistes défient Bath au Recreation Ground, avec une composition ambitieuse. Stuart Hogg débutera à l'arrière, Adam Hastings et Ali Price formeront la charnière, tandis que Justo Piccardo et Lennox Anyanwu seront associés au centre. Devant, Lenni Nouchi mènera une troisième ligne comprenant Yacouba Camara et Alexandre Bécognée.

𝐿𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠 🩵 Nos Cistes entament cette Champions Cup en affrontant l'équipe de Bath. 📅 Samedi 17 octobre 🕘 21h00 📺 beIN SPORTS 2 https://t.co/3X0o7F84f0 — Montpellier Hérault Rugby (@MHR_officiel) October 16, 2026

Piccardo face à Ojomoh, un duel qui promet des étincelles

Le duel à surveiller se jouera au centre. Face à Max Ojomoh, Piccardo devra imposer son physique sans s'enfermer dans le défi frontal. À 24 ans, le Puma affiche 1,83 m pour 105 kg, avec une faculté à casser les plaquages. La saison dernière, il a inscrit huit essais en quatorze matchs de Top 14. Pour un centre, le rendement interpelle.

Son carton contre Montauban, le 9 mai, reste dans les mémoires : quatre essais, cinq franchissements et près de 170 mètres parcourus lors de la victoire 59-7. Mais Bath dispose d'Ollie Lawrence aux côtés d'Ojomoh, deux centres capables de sanctionner les hésitations défensives. Anyanwu aura lui aussi un rôle majeur : contenir Lawrence et servir de relais pour lancer Dimitri Delibes ou Donovan Taofifenua.

Finn Russell face à ses compatriotes écossais

Autre affrontement savoureux, celui des ouvreurs écossais. Finn Russell retrouvera Adam Hastings, dans un duel de lecture et de précision. Russell cherche les espaces avant même qu'ils ne s'ouvrent ; Montpellier devra lui enlever du temps dès la sortie des rucks. Price, lui aussi international écossais, aura une responsabilité centrale : accélérer quand le MHR avance, temporiser quand Bath installe la pression.

Et les opportunités pourraient exister. Bath sort d'une défaite spectaculaire à Northampton (71-48), avec onze essais encaissés le 10 octobre. Cela ne garantit rien pour Montpellier, tant les Saints avaient multiplié les séquences offensives. Mais Delibes et Taofifenua devront tester les bords du rideau anglais. À l'arrière, Hogg croisera Santiago Carreras, capable de transformer une relance ordinaire en contre-attaque.

Une bataille d'avants décisive à Bath

Avant de lâcher les chevaux, encore faudra-t-il gagner les collisions. Reda Wardi et Wilfrid Hounkpatin auront du travail face à Beno Obano et Will Stuart ; Nouchi devra rivaliser avec Ted Hill et Guy Pepper autour des rucks. Montpellier a prévu des munitions pour la fin de match : Adam Beard, Tyler Duguid et Billy Vunipola figurent parmi les six avants remplaçants. De quoi maintenir la densité au combat.

Vainqueur de la Challenge Cup en 2026 et finaliste du Top 14, le MHR retrouve la grande scène européenne avec un déplacement qui donnera le ton. Dans une poule où figurent aussi Northampton, Cardiff et les Bulls, repartir de Bath avec des points aurait une vraie valeur. Et si Piccardo retrouve les brèches du printemps, les Anglais auront du travail.