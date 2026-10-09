VIDEO. 121 kg lancés à 26,2 km/h : la percussion de Pedro Rubiolo comparée à une boule de bowling tombant du 7e étage

Une percussion qui donne le vertige

Imaginez un deuxième ligne de 121 kilos lancé à 26,2 km/h. C'est la vitesse enregistrée par les GPS de Bristol lors d'une percussion de Pedro Rubiolo sur Callum Chick, samedi dernier face à Northampton. Selon The Times, un scientifique du club compare l'énergie développée à celle d'une boule de bowling tombant du septième étage. Une image spectaculaire pour une action qui a marqué la victoire des Bears (41-26).

À la 59e minute, Chick récupère un ballon revenu du poteau après une pénalité manquée. Rubiolo surgit, le percute et le repousse dans son propre en-but. Bristol récupère une mêlée à cinq mètres. Élu homme du match, le Puma de 23 ans termine sa rencontre avec 14 plaquages et 10 courses. De quoi mesurer son activité au-delà de cette seule collision.

Pedro. Rubiolo. 🐻 https://t.co/hG9xi1tVZM — RugbyPass ES (@RugbyPass_ES) October 4, 2026

Une puissance qui sert le collectif

Car une telle vitesse représente plus de sept mètres parcourus chaque seconde. Et l'énergie cinétique augmente avec le carré de la vitesse, dixit Tony Stark. Attention toutefois : une mesure GPS ne permet pas de déterminer précisément l'énergie transmise à l'adversaire. Sur le terrain, l'intérêt est surtout tactique. Rubiolo transforme une réception défensive en situation dangereuse pour Northampton.

Son profil correspond aux exigences du rugby moderne. Bristol affectionne le mouvement, les enchaînements rapides et les courses de ses trois-quarts. Avec un deuxième ligne capable de couvrir autant de terrain, Pat Lam dispose également d'un défenseur agressif dans les zones de combat. Rubiolo apporte cette densité physique indispensable pour permettre aux joueurs de vitesse de s'exprimer.

De Rafaela aux ambitions mondiales

Le parcours de l'Argentin donne encore davantage de relief à ses performances. Originaire de Rafaela, où il a été formé au CRAR, Rubiolo a découvert les Pumas à seulement 19 ans. Passé par Newcastle avant de rejoindre Bristol, il a dû s'adapter à l'Angleterre sans maîtriser la langue. Une trajectoire que Pat Lam regarde désormais avec beaucoup d'ambition.

Dans les colonnes du Times, le technicien estime que son deuxième ligne possède le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde. Des paroles fortes pour un international qui revient d'une blessure au genou. À moins d'un an de la Coupe du monde 2027, l'Argentine tient un élément précieux pour son cinq de devant.

Et Bristol peut déjà apprécier les effets de son retour. Après deux victoires lors des deux premières journées de Premiership, les Bears affichent leurs ambitions. Avec un Rubiolo dans cette forme, leurs adversaires savent qu'il faudra sérieusement s'employer dans les zones de collision.