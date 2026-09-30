VIDEO. Tchik-Tchak : En 2017, Sekou Macalou laissait les All Blacks sur place d’une percée monumentale de 70 mètres

C’était officieusement sa première cape en équipe de France. Un match de semaine posé là comme un cheveu sur la soupe au milieu d’une tournée de novembre déjà bien chargée.

Pourtant, malgré le marasme ambiant de l'époque en Bleu, les jeunes tricolores, survoltés, avaient posé bien des problèmes à la réserve des All Blacks qui comptait ce jour-là bien des futures stars, Ardie Savea en tête.

108kg mais plus rapide qu'un SoleX et qu'un Fendt 822 : Les chiffres fous qui montrent l'athlète unique qu'est Sekou Macalou

Face à lui, Sékou Macalou, donc, avait survolé les débats. Laissant alors imaginer que le talent brut de Sarcelles pourrait un jour devenir un élément dominant sur la scène internationale.

Une percée au bout de l'effort

Car à Lyon, en novembre 2017, l’athlète du Stade Français avait creuvé l’écran : Énorme dans le combat rapproché, dur sur les contacts et magnifique en touche (5 ballons captés, dont 1 volé), le 3ème ligne d’alors 22 ans avait clôturé le spectacle par des envies de grand large.

À 5 minutes de la fin, l’athlète plaçait un cadrage-débordement sur Tu’ungafasi dans la ligne, avant d’accélérer sur 60 mètres. Repris au short dans les 22 mètres néo-zélandais après avoir fait lever le public français, sa percée monumentale aboutissait sur l’essai de Chavancy en suivent et permettait aux Bleus de croire en la victoire jusqu’à la fin (23 à 28).

▶

Sans aucun doute l’un des matchs les plus aboutis de sa carrière, surtout en équipe de France, où son aventure fut souvent contrariée et finalement maigre (20 sélections) au regard du potentiel rare du garçon. Finalement, il disputera sa dernière cape lors du Mondial 2023 en France, face à l’Uruguay.

Si Macalou n’a pas encore officialisé sa fin de carrière, il est quasiment acquis qu'il terminera, au plus tard, à la fin de la saison. Alors, dans le doute, on vous remet cette vidéo de 3min23 dans laquelle il martyrise les Néo-Zélandais. Le temps de devenir le nouveau chouchou de Mr. Christian Jeanpierre. N’en déplaise à Mike Brown !