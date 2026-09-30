20 sélections, un contrat jusqu’en 2027 et une opération à venir : pourquoi l’avenir de Sekou Macalou reste encore ouvert

Petite mise au point parce qu’apparemment, être discret devient compliqué.

Macalou reprend la parole

Mardi soir, la carrière de Sekou Macalou semblait terminée. Rugbyrama annonçait que le troisième ligne avait informé ses coéquipiers de sa retraite avec effet immédiat. Une information ensuite reprise par plusieurs médias. Moins de vingt-quatre heures plus tard, le principal intéressé a remis quelques ballons dans le bon ordre sur Instagram.

Le Parisien annonce qu’il va prochainement subir une intervention chirurgicale qui l’éloignera des terrains « pendant un petit moment ». Mais il démonte surtout l’idée d’une fin de carrière déjà actée : « Je suis et resterai un joueur du Stade Français jusqu’à la fin de la saison. » Pour la suite, Macalou promet que toute annonce concernant son avenir viendra directement de lui.

18 matchs la saison dernière, aucun cette année

À 31 ans, l’ancien Massicois arrive pourtant à un moment particulier de sa carrière. Sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2027, il n’a encore joué aucune minute de Top 14 cette saison. En 2025-2026, il avait disputé 18 rencontres de championnat pour 773 minutes et un essai.

Ses difficultés physiques n’étaient pas inconnues. Cet été, Thomas Lombard évoquait déjà des gênes aux hanches capables de perturber certaines séquences d’entraînement, tout en rappelant que Macalou possédait encore une année ferme de contrat. Et dès septembre 2025, un message énigmatique du joueur avait déjà nourri les spéculations autour d’une possible dernière saison.

Je n’avais pas spécialement prévu d’en parler, simplement parce que je ne voulais alarmer personne et que j’avais surtout envie de gérer ça tranquillement dans mon coin…

Un profil que le Top 14 n’a jamais vraiment su ranger dans une case

Parce que Macalou reste un drôle de spécimen. Troisième ligne de formation, capable de terminer une rencontre à l’aile, le Français possède vingt sélections avec les Bleus et avait participé à la Coupe du monde 2023. À son meilleur niveau, voir un joueur de ce gabarit prendre un intervalle ressemblait parfois à regarder un ailier jouer avec le numéro 7 dans le dos.

Sa saison 2024-2025 l’avait encore montré : neuf essais en seulement 17 matchs de Top 14. Le corps a depuis beaucoup moins laissé tranquille celui dont la vitesse constituait précisément l’une des signatures.

Une opération avant de parler de l’après

Pour l’heure, aucune date de retour n’a été communiquée et Macalou ne précise pas la nature de son intervention. Voilà donc la seule chronologie certaine : opération, récupération, puis la suite de cette dernière année de contrat parisienne. Quant à savoir si elle sera aussi sa dernière saison de rugby, Sekou Macalou vient de rappeler qu’il entend être le premier à donner la réponse.

En attendant, opération, récupération et tranquillité… enfin, si on me la laisse 😂🤝🏾