Le Top 14 pourrait inspirer la Premiership : son bonus à trois essais d’écart récompense encore l’attaque… et la défense

Quatre essais ne suffisent plus à convaincre

En Premiership, quatre essais suffisent à décrocher un point de bonus offensif, victoire ou défaite. Mais la profusion d’essais a fini par changer la valeur de cette récompense. Dans sa chronique Loose Pass, Planet Rugby avance une idée très française : adopter le système du Top 14, où le bonus dépend d’un écart d’au moins trois essais avec l’adversaire.

Selon le média anglais, la Premiership est passée de 4,7 essais par match en 2015-2016 à 8,6 la saison dernière. Dans le même temps, le nombre moyen de bonus offensifs obtenus par équipe et par rencontre est monté de 0,20 à 0,58. Le week-end dernier, deux équipes battues ont même inscrit leur quatrième essai dans les cinq dernières minutes, alors que l’issue était déjà décidée.

Le Top 14 garde le bonus vivant jusqu’au bout

En France, la mécanique oblige au contraire une équipe à regarder le compteur adverse jusqu’au bout. Trois essais d’écart donnent le bonus. Un essai encaissé peut donc effacer le cinquième point, même au cœur d’une victoire confortable. Et ça donne du poids à chaque ballon joué dans les dernières minutes.

La quatrième journée de Top 14 en a offert deux exemples presque pédagogiques. Pau a dominé La Rochelle 39-17 avec cinq essais contre deux : pile les trois essais d’écart nécessaires. À Aimé-Giral, Perpignan a battu Bordeaux 38-25 avec cinq essais également. Mais les trois essais girondins ont privé l’USAP du bonus offensif.

C’est précisément ce que défend Planet Rugby. Avec quatre essais comme seul seuil, une équipe menée largement peut encore récupérer un point dans ce que les Anglo-Saxons appellent le « garbage time », quand le vainqueur relâche la pression. Le modèle français maintient une petite partie d’échecs jusqu’à la sirène : continuer d’attaquer, ou fermer la boutique pour protéger l’écart.

L’Europe a déjà choisi la recette française

Le débat arrive à un moment assez particuliers puisque dès cette saison 2026-2027, la Champions Cup et la Challenge Cup utiliseront justement le système du Top 14 : trois essais de plus que l’adversaire pour obtenir le bonus offensif. Le modèle français a donc déjà quitté l’Hexagone avant même que la Premiership ne se pose officiellement la question.

Pour l’instant, il s’agit uniquement d’une proposition éditoriale de Planet Rugby, pas d’un projet annoncé par la Premiership. Mais avec 8,6 essais par match, la question mérite d’être posée : un bonus reste-t-il vraiment un bonus lorsqu’il devient presque la norme ?