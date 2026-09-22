VIDÉO. Anthony Belleau en canne pour la reprise avec Northampton, au meilleur des moments pour renouer avec les Bleus ?

Il a fait le pari d'aller se relancer à l'étranger après un passage à Clermont où il avait alterné le bon et le moins bon, le laissant le plus souvent dans l'ombre de Jules Plisson ou Benjamin Urdapilleta.

Pourtant, Anthony Belleau (30 ans) s'est parfaitement relancé avec Northampton. Pour sa première saison chez les Saints, il s'est illustré comme parfaite doublure en Premiership, au point même de matcher plutôt régulièrement avec sa nouvelle formation (6 titularisations en championnat).

En concurrence avec l'ouvreur privilégié du XV de la Rose, Fin Smith, celui qui compte 12 sélections avec les Bleus peut-il se frayer une place dans le groupe du XV de France pour novembre prochain ?

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Anthony Belleau dejà en cannes ?

Même s'il est tôt pour tirer une conclusion sur son état physique, l'ouvreur passé par Toulon et Clermont s'affiche en grande pompe avec Northampton.

Sur cette vidéo, on le voit en plein exercice d'activation lâcher des chisteras et des passes dans le dos avec une précision chirurgicale. Pas étonnant quand on connaît le bonhomme, certes, mais il nous avait habitués à pire avec l'ASM lors de sa dernière saison en France, il y a deux ans.

Il affiche un large sourire et transpire la sérénité, chose qu'il semble avoir gagnée lors de son voyage outre-Manche, et qui lui manquait lors de ses dernières sorties en France.

Boudé depuis novembre 2018 par le XV de France, celui qui compte 234 matchs professionnels met tout de son côté pour pouvoir à nouveau prétendre à la sélection.

Brillant de l'autre côté de la Manche, Anthony Belleau frappe fort et surclasse Marcus Smith et George Ford

Pour l'heure, si la hiérarchie installée laisse peu de place au doute, la blessure de Matthieu Jalibert, vraisemblablement pour 6 semaines minimum, ouvre une petite place au poste de 10.

Dire que Belleau figure dans la short-list de Fabien Galthié paraît extrêmement gros, surtout que la saison n'a pas encore démarré outre-Manche.

Néanmoins, Anthony Belleau possède une expérience solide du haut niveau, fait rare chez les ouvreurs du XV de France, là où seuls Romain Ntamack et Thomas Ramos (et évidemment Matthieu Jalibert) disposent d'une réputation de joueurs solides.

Léo Berdeu, Antoine Hastoy ou encore Joris Segonds ont tous eu leurs chances avec les Bleus et aucun ne s'est vraiment démarqué en ce sens.

L'actuel ouvreur des Saints se démarque clairement vis-à-vis de ses concurrents. La reprise du championnat anglais a lieu ce week-end (vendredi 25 septembre), et Anthony Belleau apparaît très affûté. De bon augure ?

L'archétype d'un jeune lancé trop tôt

Difficile de ne pas y voir un lien avec ses débuts fracassants en Bleu : à seulement 20 ans, Anthony Belleau découvrait le XV de France dès novembre 2017, propulsé sur le devant de la scène avant même d'avoir eu le temps de s'affirmer en club, lui qui venait de débuter sa deuxième saison professionnelle avec Toulon.

Comparé au jeune Beauden Barrett par la presse néo-zélandaise elle-même, il avait alors dû gérer une pression immense pour un joueur encore en construction.

Ce début de carrière accéléré explique peut-être en partie les années de doutes qui ont suivi, et dont il semble aujourd'hui enfin s'être libéré à Northampton.