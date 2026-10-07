UBB : 290 kg de retour dans le pack pour aller défier Clermont ?

Et si les problèmes de l’UBB en première ligne se réglaient tous en même temps? Alors que Jef Poirot a fait son retour la semaine dernière, Bordeaux pourrait récupérer très gros devant pour son déplacement à Clermont.

Selon les dernières informations de Rugbyrama, Ben Tameifuna et Carlü Sadie sont en passe de retrouver le groupe bordelais. Deux retours qui pourraient peser lourd.

Le Sud-Africain Carlü Sadie a créé la surprise en participant à l’entraînement collectif mardi. Retenu avec les Springboks cet été, avec qui il a connu ses premières sélections, le pilier droit n’était initialement pas attendu en Gironde avant la fin du Championnat des nations.

Big Ben guérit plus vite que prévu

Son retour anticipé serait évidemment une excellente nouvelle. Sadie, véritable cale en mêlée, apporterait toute sa puissance dans un secteur où l’UBB a dû composer avec plusieurs absences depuis le début de saison.

Et puis il y a Big Ben. Le pilier tongien, opéré de l’épaule gauche en juin, a accéléré sa récupération. Après avoir déjà repris les entraînements collectifs fin septembre, son retour à la compétition est désormais envisagé pour samedi à Clermont.

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Quand on ne présente plus l’international tongien, chouchou de Chaban, qui fut l’un des hommes forts de la campagne européenne victorieuse la saison passée. Dans le jeu comme en mêlée, Big Ben apporte une puissance hors du commun à Bordeaux lorsqu’il rentre, mais aussi toute son expérience.

Avec Sadie et Tameifuna, ce sont près de 290 kg de puissance qui pourraient ainsi renforcer le pack girondin. À Clermont, où l’UBB entamera une série de déplacements qui doit confirmer son réveil après la démonstration face à Lyon, ces deux renforts pourraient donc faire un bien fou à la mêlée bordelaise. Et redonner aux Girondins une sacrée dose de puissance, juste avant la Champions Cup.