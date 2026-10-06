Trois essais en quatre titularisations en Super Rugby, La Rochelle fait appel à Tevita Ofa comme joker médical

C'est enfin bon, La Rochelle peut faire souffler ses centres restants. Malgré la victoire de ce week-end face à Clermont, il a fallu recomposer une paire de centres, jusqu'ici inédite.

Davit Niniashvili et Simeli Daunivucu ont porté les numéros 13 et 12 ce week-end, une situation inhabituelle pour le Géorgien, qui a cela dit parfaitement dépanné.

Mais ce dépannage contraint prend désormais fin, puisque La Rochelle vient d'enrôler un joker médical ultra-polyvalent : Tevita Ofa.

1,91 m et 150 kg : La Rochelle sort la carte joker et (re)dégaine celle d'un go-muscu latino pour pallier sa pénurie de droitiers

24 ans et 61 matchs professionels

Tevita Ofa évoluait la saison dernière en Super Rugby avec les Moana Pasifika. Cette franchise ayant déposé le bilan, il avait rejoint, jusqu'à son départ pour La Rochelle, la franchise de NPC de Counties Manukau.

Au total, depuis ses débuts professionnels en 2021, il a disputé 44 matchs de NPC et 17 de Super Rugby.

Dans l'Hémisphère sud, cette saison il a disputé les deux derniers matchs au centre de l'attaque, avec le numéro 13, lui qui évolue d'habitude plutôt à l'aile ou à l'arrière.

Sa polyvalence va en faire un atout de taille pour Ronan O'Gara, même si l'hémorragie au centre doit rapidement être stoppée : Hoani Bosmorin va rejoindre le XV de France à 7 et libérer une place à l'aile.

Tevita Ofa hit em with the SHIMMY! 😳 @CountiesRugby extends their lead to 48-0! #BunningsNPC 📺 Watch live on @skysportnz https://t.co/B3R9IhBkIV — Hilux NPC (@HiluxNPC) September 27, 2024

Le remuant Tevita Ofa pour sa deuxième saison de Super Rugby

Au terme de sa saison de Super Rugby Pacific 2026, Tevita Ofa affiche un bilan offensif convaincant en 518 minutes de jeu : trois essais, une passe décisive, neuf franchissements et 228 mètres parcourus en 31 ballons portés, pour 15 défenseurs battus.

Solide dans l'adversité, il a aussi réussi 44 plaquages, dont deux dominants, et a gagné deux ballons de récupération, tout en restant très propre dans la discipline, avec seulement trois pénalités concédées et aucun carton.

Précis dans la distribution (96 % de réussite à la passe) et capable de varier les solutions au pied avec huit coups de pied en jeu, il apporte à La Rochelle la polyvalence recherchée pour combler les absences dans les lignes arrière.

C'est également un atout de taille, puisqu'à de nombreuses reprises, en NPC notamment, il a su marquer au pied.