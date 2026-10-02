News

1,91 m et 150 kg : La Rochelle sort la carte joker et (re)dégaine celle d'un go-muscu latino pour pallier sa pénurie de droitiers

Face aux nombreuses blessures des piliers droits maritimes et à l'enchaînement des feuilles de match pour le duo Sorin/Kuntelia, La Rochelle rappelle son jeune prêté Gael Galvan.

Nathan Heuillet 02/10/2026 à 14h08
Gaël Galvan, le jeune pilier de La Rochelle, soulevant trois fois le poids de Théo Fondacci. ©Pampas_UAR
Gaël Galvan, le jeune pilier de La Rochelle, soulevant trois fois le poids de Théo Fondacci. ©Pampas_UAR

En ce début d'exercice, la mêlée rochelaise semble à la peine. Non pas pour un rendement trop faible, mais surtout de par l'absence de profondeur.

En ayant prêté Nika Sutidze (Béziers) et Gaël Galvan (Agen), les dirigeants rochelais n'ont eu d'autre choix que de les rappeler quelques semaines plus tard.

En effet, le droitier capé 16 fois avec les Pumitas vient pallier les blessures de Sione Ahio, Upaleto Feao ou encore du jeune Zak Price. Mais sa date de retour est déjà connue à Agen.

Galvan, Gallo, Rapetti : pourquoi les clubs du Top 14 misent sur les piliers formés en Argentine ?

Galvan : la garde alternée d'un beau bébé

Celui qui a effectué avec le groupe professionnel ses premières minutes en Top 14 avec La Rochelle est venu cette saison grappiller de l'expérience avec les pensionnaires d'Armandie.

Comme le montrent de nombreuses vidéos à son sujet, celui qui semble apprécier les exercices de musculation dispose d'un gabarit tout simplement hors norme, tutoyant les 150 kg.

Il devrait être sur la feuille de match face à Clermont ce week-end, comme le rapporte Sud Ouest, pour pallier une éventuelle blessure du tandem Kuntelia/Sorin. Mais selon les informations disponibles, il doit retrouver Agen pour la réception de Dax, le vendredi 9 octobre.

Entre Top 14 et Pro D2, un apprentissage accéléré

Son baptême du feu remonte à octobre 2025, lorsqu'il a débuté en Top 14 face au Stade Français, dans une rencontre remportée 26-24 par les Rochelais.

Une expérience précieuse pour un jeune pilier, un poste où la maturité se construit au contact des mêlées. Pour continuer à progresser, il a donc rejoint le SU Agen en prêt, où il a pris part aux trois dernières journées de Pro D2 comme remplaçant, un rôle qui lui permet de grappiller du temps de jeu et de s'aguerrir.

Ce passage par la deuxième division fait partie du parcours classique de nombreux espoirs : Mohamed Megherbi (Toulouse), Lino Julien (Racing 92), Adam Bouaré (Montpellier) ou encore Cilliers Viljoen (Bayonne), tous âgés d'environ 22 ans, évoluent en prêt à l'échelon inférieur.

Aucun commentaire pour le moment...

  • Samedi 10 Octobre
  • Stade Français Stade Français
    14:30
    Montpellier HR Montpellier HR
  • USA Perpignan USA Perpignan
    16:35
    RC Vannes RC Vannes
  • LOU Rugby LOU Rugby
    16:35
    Stade Rochelais Stade Rochelais
  • Section Paloise Section Paloise
    16:35
    Castres Olympique Castres Olympique
  • RC Toulon RC Toulon
    16:35
    Racing 92 Racing 92
  • ASM Clermont ASM Clermont
    21:00
    UBB UBB
  • Dimanche 11 Octobre
  • Stade Toulousain Stade Toulousain
    21:05
    Aviron Bayonnais Aviron Bayonnais
Voir tout le programme
Derniers commentaires

Connectez pour consulter les derniers commentaires.

Se connecter