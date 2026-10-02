1,91 m et 150 kg : La Rochelle sort la carte joker et (re)dégaine celle d'un go-muscu latino pour pallier sa pénurie de droitiers

En ce début d'exercice, la mêlée rochelaise semble à la peine. Non pas pour un rendement trop faible, mais surtout de par l'absence de profondeur.

En ayant prêté Nika Sutidze (Béziers) et Gaël Galvan (Agen), les dirigeants rochelais n'ont eu d'autre choix que de les rappeler quelques semaines plus tard.

En effet, le droitier capé 16 fois avec les Pumitas vient pallier les blessures de Sione Ahio, Upaleto Feao ou encore du jeune Zak Price. Mais sa date de retour est déjà connue à Agen.

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Galvan : la garde alternée d'un beau bébé

Celui qui a effectué avec le groupe professionnel ses premières minutes en Top 14 avec La Rochelle est venu cette saison grappiller de l'expérience avec les pensionnaires d'Armandie.

Comme le montrent de nombreuses vidéos à son sujet, celui qui semble apprécier les exercices de musculation dispose d'un gabarit tout simplement hors norme, tutoyant les 150 kg.

Il devrait être sur la feuille de match face à Clermont ce week-end, comme le rapporte Sud Ouest, pour pallier une éventuelle blessure du tandem Kuntelia/Sorin. Mais selon les informations disponibles, il doit retrouver Agen pour la réception de Dax, le vendredi 9 octobre.

Entre Top 14 et Pro D2, un apprentissage accéléré

Son baptême du feu remonte à octobre 2025, lorsqu'il a débuté en Top 14 face au Stade Français, dans une rencontre remportée 26-24 par les Rochelais.

Une expérience précieuse pour un jeune pilier, un poste où la maturité se construit au contact des mêlées. Pour continuer à progresser, il a donc rejoint le SU Agen en prêt, où il a pris part aux trois dernières journées de Pro D2 comme remplaçant, un rôle qui lui permet de grappiller du temps de jeu et de s'aguerrir.

Ce passage par la deuxième division fait partie du parcours classique de nombreux espoirs : Mohamed Megherbi (Toulouse), Lino Julien (Racing 92), Adam Bouaré (Montpellier) ou encore Cilliers Viljoen (Bayonne), tous âgés d'environ 22 ans, évoluent en prêt à l'échelon inférieur.