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TRANSFERT. De ''triplure'' à titulaire convoité, Alexis Bernadet (MHR) approché par plusieurs clubs de Top 14

Alexis Bernadet, en fin de contrat à Montpellier, intéresse plusieurs clubs de Top 14. Le MHR veut rapidement lui proposer de prolonger.

Theo Fondacci 12/10/2026 à 14h55
Alexis Bernadet enchaîne en ce début de saison. Mandatory Credit ©INPHO/Mike Jones
Alexis Bernadet enchaîne en ce début de saison. Mandatory Credit ©INPHO/Mike Jones

Il était encore la doublure d'Ali Price et de Léo Coly la saison dernière. Le demi de mêlée Alexis Bernadet est pourtant passé devant l'international écossais lors de ce début de saison.

L'ancien montalbanais enchaîne les bonnes performances et semble conforté par le staff du MHR, d'autant que la recrue Bézy n'a pas encore disputé de match avec sa nouvelle équipe.

Samedi dernier, il était encore titulaire face au Stade Français, signant sa sixième apparition en six journées cette saison, inscrivant au passage un essai. Un profil appliqué, dynamique et qui grandit, qui ne laisserait pas insensible certaines écuries du Top 14.

Des clubs à l'affût

D'après Rugbyrama, plusieurs formations se seraient renseignées sur sa situation, alors que le joueur de 25 ans est entré dans sa dernière année de contrat avec le MHR.

Mais Montpellier, qui possède là un joueur JIFF, peu onéreux et de mieux en mieux installé au club, semble vouloir réagir vite. Selon les informations de Rugbyrama, le club "voudrait rapidement rencontrer le joueur" pour lui faire une proposition concrète. Logique.

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Ainsi, celui qui a débuté chez les séniors en Fédérale 1 du côté de Castanet (avec l'ancien montpelliérain Nicolas Martins notamment) peut logiquement imaginer une belle revalorisation salariale. Que ce soit dans le 34 ou ailleurs.

C'est aussi ça, la réalité du Top 14.

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