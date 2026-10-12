Ennor et Garbisi parmi les 11 joueurs professionnels de l'USAP non inscrits en Challenge Cup

Ce lundi matin, l’EPCR a publié la liste des 42 joueurs que l’USAP a inscrits pour disputer la Challenge Cup 2026-2027.

Un document attendu, qui révèle déjà les intentions du staff catalan à l’approche d’une campagne européenne qui démarre dès vendredi.

Plusieurs noms importants manquent en effet à l’appel, à commencer par les blessés Ignacio Ruiz, Bruce Devaux, Joaquín Oviedo et Mayron Fahy.

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Des choix forts face aux Dragons

L’USAP entamera sa campagne vendredi à Newport face aux Dragons, avant de recevoir Parme et l’Ulster, puis de conclure à Swansea contre les Cheetahs.

Mais l’infirmerie n’explique pas tout : le staff a aussi fait le choix de ne pas inscrire des joueurs d’expérience comme Jonny Gray, Peceli Yato, Paolo Garbisi ou Braydon Ennor, ainsi qu’Enzo Forletta, Patrick Sobela et Lucas Dubois, pourtant censés revenir de blessure.

Au total, onze joueurs du groupe professionel sont donc écartés de cette liste, ce qui change sensiblement la physionomie du groupe.

Une situation qui profite à la jeune garde. Hugo Baron (18 ans), Simon Taty (19 ans), Martin Durand (19 ans) ou encore Joan Barcenilla (20 ans) figurent dans la liste et peuvent légitimement prétendre à une feuille de match en coupe d’Europe.

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La Challenge Cup comme tremplin pour l'USAP

L’année dernière, il ne faut pas oublier ce qui avait sauvé l’USAP de la relégation. En effet, après un début de saison chaotique, les Sang et Or avaient retrouvé des couleurs lors de cette fenêtre européenne.

Face aux Dragons, ils avaient remporté leur première victoire de la saison et relancé leurs espoirs en Championnat. Mieux encore, ils se sont hissés jusqu’en 8es de finale de la compétition, où ils ont été éliminés par les futurs champions, Montpellier.

Alors, si Perpignan enchaîne les bons résultats en ce début de saison, il se pourrait bien que la Challenge Cup lui donne encore un peu plus d’air, pour qui sait venir taper à la porte du Top 6 en championnat.