8 joueurs de retour avec l'USAP pour la réception de Vannes : la composition possible de Perpignan pour la 6e journée de Top 14

Alors que cette rencontre aurait pu, comme la saison dernière, être cochée par les Catalans en quête du maintien, la donne a clairement changé depuis le début de cet exercice.

Perpignan s'est extirpé de son statut de barragiste, au grand dam de Toulon, actuel 13e, juste devant le promu Vannes.

Là aussi, malgré un recrutement ambitieux, les Bretons iront défier Perpignan à Aimé-Giral, derniers du championnat, sans avoir remporté la moindre victoire en cinq journées.

Avec 94 matchs de Top 14, cet international du Stade Français pourrait quitter le club en juin et rejoindre l'USAP

Huit retours annoncés pour Perpignan

Deux points positifs pour Perpignan cette semaine. D'abord, pas moins de huit éléments devraient réintégrer à 100 % le groupe de Laurent Labit pour la réception de Vannes.

Parmi eux, Sama Malolo, le remuant talonneur auteur d'une excellente entrée face à Bordeaux, mais également la bombe néo-zélandaise Sevu Reece.

Marco Riccioni, lui aussi de retour à la compétition, pourrait effectuer ses débuts avec Perpignan, lui qui est arrivé à l'intersaison dans le club catalan.

Enfin, Paolo Garbisi et Jake McIntyre reviennent, tout comme Maëlan Rabut, Jacobus van Tonder et Jonny Gray.

L'occasion de recomposer un groupe avant les débuts en Challenge Cup, même si le match face à Vannes peut permettre à Perpignan de basculer vers autre chose qu'une simple opération maintien.

Composition possible de Perpignan face à Vannes 1 Forletta 2 Montgaillard 3 Gomes Sa 4 Madeira 5 Warion 6 Della-Schiava ou Coulon 8 Swinton 7 Le Corvec 9 Mcgrath 10 Garbisi 11 Reece 12 Rabut 13 Ennor ou De La Fuente 14 Forner 15 Tedder ou Aucagne

Usap / RCV match de gala oui bah oui 🤣🤣🤣 Hallucinant les tarifs cette année j’imagine même pas les prix pour la réception de Toulouse à Barcelone en juin En espérant que nous les abonnés aient les places gratuitement selon notre placement à AG https://t.co/lxSQgpNHhd — 𝐿𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑛𝑖 🦅 (@LeBanniOff) October 7, 2026

L'USAP sans Posolo Tuilagi pour quelques jours encore

Tout n'est pourtant pas encore rose à l'infirmerie catalane : le deuxième ligne Posolo Tuilagi (fracture à la main) et le demi de mêlée Tom Ecochard (lésion musculaire) devraient reprendre l'entraînement la semaine prochaine, tandis que le troisième ligne Patrick Sobela est toujours en phase de reprise.

Chez les ailiers, Jefferson-Lee Joseph et Lucas Dubois pourraient eux aussi retrouver les terrains avant la fin du mois.

L'effectif de Laurent Labit s'étoffe donc progressivement, de quoi aborder les prochaines échéances avec davantage de solutions.