Double champion du monde et 82 fois international avec les Spirngboks, Bongi Mbonambi traverse une période trouble comme l'apprend Rapport.

Suspendu par les Sharks depuis le début de la saison, le talonneur sud-africain est engagé dans une procédure disciplinaire dont la décision est attendue dans les deux prochaines semaines.

Si la sanction pourrait aller jusqu’au licenciement, il se retrouverait libre de s’engager ailleurs, et le Top 14 pourrait faire partie des options.

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Bongi Mbonambi licencié par les Sharks ?

Les faits remonteraient à une soirée prolongée jusqu’au mercredi matin, après une journée de cohésion en août, en violation des consignes données par l’entraîneur JP Pietersen.

Là où ses coéquipiers Fez Mbatha et Eduan Swart n’ont reçu qu’un avertissement écrit, Mbonambi, présenté comme l’un des plus anciens du groupe, fait l’objet d’une procédure disciplinaire.

Absent des terrains depuis janvier, victime de blessures au dos et aux genoux, il n’a plus porté le maillot des Springboks depuis novembre 2025 et sa sélection pour la tournée de novembre semble compromise.

S’il vient à être licencié par les Sharks, le talonneur de 35 ans pourrait faire les affaires de nombreux prétendants, notamment en Europe.

🏉 Improbable ! Mbonambi marque l’essai de la gagne pour l’Afrique du Sud après une mauvaise gestion pour finir le match en sécurité et conserver le score #FRAAFS #rugby ▶️ À suivre en direct vidéo : https://t.co/tqd0E32WlK https://t.co/3wmCE2xU3d — francetvsport (@francetvsport) November 10, 2018

Des clubs de Top 14 à l’affût ?

Une chose est sûre : le CV du talonneur sud-africain a dû tourner dans plusieurs pays, lui qui dispose évidemment d’une étiquette de grand champion.

À 35 ans, sa dernière apparition avec le maillot de la sélection remonte à bientôt un an, et son absence des terrains depuis janvier dernier pourrait poser question.

L’hypothèse d’une retraite internationale forcée par l’éventuel licenciement pourrait conduire le talonneur, double champion du monde, hors des frontières de son pays natal pour tenter de clore son chapitre sportif sur un dernier défi.

Pour l’heure, seuls le Japon et la France disposent des moyens financiers pour s’attacher les services du colosse.

Dans l’Hexagone, il rendrait bien des services à des formations en difficulté à ce poste, comme La Rochelle ou le Stade Français. Mais en cas de non-sélection pour le prochain Mondial, il serait également le joker Coupe du monde idéal pour des clubs comme Toulouse, qui sera sans doute amputé de Peato Mauvaka et Julien Marchand (et peut-être plus).