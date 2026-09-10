TRANSFERT. Capilla vers Toulouse, Castro-Ferreira vers Bayonne ? Le surprenant jeu de chaises musicales qui se prépare pour 2027

Bayonne doit déjà penser à l'après-Capilla

Esteban Capilla terminera bien la saison à Bayonne, mais son avenir s’écrira ensuite du côté du Stade Toulousain. Le troisième ligne de 23 ans aurait donné son accord aux Rouge et Noir pour rejoindre Ernest-Wallon à l’été 2027. Après une saison 2025/2026 bouclée avec 10 essais en 17 matchs de TOP 14, son départ laisse forcément un joli trou dans la troisième ligne basque.

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L’Aviron doit donc préparer sa succession très tôt. Parmi les profils évoqués figurerait selon L'Equipe celui de Mathis Castro-Ferreira, autre jeune troisième ligne français déjà bien installé dans la rotation toulousaine. À ce stade, l’intérêt bayonnais doit cependant être traité comme une piste. D'autres profils pourraient être envisagés du côté de Jean-Dauger.

Castro-Ferreira, un profil taillé pour faire des dégâts

À 22 ans, le Toulousain possède déjà des chiffres assez parlants. Le Stade recense 38 matchs et 16 essais en TOP 14 sous son maillot, auxquels s’ajoutent sept rencontres européennes. Lors de son explosion chez les professionnels, il avait notamment inscrit neuf essais et terminé deuxième meilleur marqueur toulousain de la saison. Pour un troisième ligne de 1,92 m et 112 kg, le garçon connaît plutôt bien le chemin de l’en-but. Le point noir ? De nombreux pépins physiques qui l'empêchent d'enchaîner et de donner la pleine mesure de son talent.

Capilla et Castro-Ferreira appartiennent à la même génération française et ont porté ensemble le maillot des Bleuets. Petit détail pour les amateurs de feuilles de match : lors du Mondial U20 2023 face au pays de Galles, Capilla portait le numéro 6 et Castro-Ferreira le 8. Quelques semaines plus tard, cette génération devenait championne du monde.

Toulouse l'a verrouillé jusqu'en 2028

Le dossier possède toutefois une difficulté majeure. Mathis Castro-Ferreira est sous contrat avec Toulouse jusqu’en 2028 après avoir prolongé dès janvier 2024. Pour le récupérer dès l’été 2027, Bayonne devrait donc obtenir l’accord du Stade Toulousain et probablement négocier les conditions de son départ.

La question sera aussi sportive. Toulouse prépare une profonde évolution de sa troisième ligne avec le départ annoncé de François Cros vers Lyon et l’arrivée de Capilla. Castro-Ferreira, Léo Banos, Jack Willis, Alexandre Roumat, Anthony Jelonch et les jeunes pousses du club composent un secteur où la concurrence reste énorme. Et forcément, les minutes disponibles compteront dans les décisions individuelles.

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Le marché 2027 est déjà lancé

Pour Bayonne, attirer Castro-Ferreira aurait en tout cas une certaine logique : remplacer un troisième ligne français de 23 ans capable de marquer beaucoup par un autre joueur JIFF de 22 ans déjà rompu au TOP 14. Mais entre l’intérêt supposé et une arrivée à Jean-Dauger, Toulouse possède encore un mot particulièrement important à dire.