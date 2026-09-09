TOP 14. Pau - Bayonne : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

La deuxième journée de TOP 14 propose un duel entre voisins qui ont parfaitement lancé leur saison. Pau reçoit Bayonne ce samedi au stade du Hameau. Après une journée, les Palois occupent la 3e place du classement. Tandis que l'Aviron est 7e.

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Les Béarnais comptent quatre points pris à Montpellier lors de la première journée. La Section s'est en effet imposée 27-19 dans l'Hérault, tandis que Bayonne a arraché un succès 27-26 face à Toulon à Jean-Dauger. Deux victoires, deux scénarios bien différents et déjà un rendez-vous intéressant dans ce début de championnat.

Pourquoi ce Pau-Bayonne mérite le détour

Pau a envoyé un message intéressant (et impressionnant) dès son premier déplacement. Aller gagner à Montpellier pour débuter une saison permet surtout d'aborder cette première sortie au Hameau avec confiance. Mais non sans pression. Perdre à la maison serait un vrai gâchis après la perf' du week-end dernier.

Mais Bayonne n'arrive pas en victime consentante. Battre Toulon d'un point demande parfois davantage de nerfs que de passer quarante points à son adversaire. Et le souvenir du dernier Pau-Bayonne au Hameau donnera probablement quelques idées aux Basques : en octobre 2025, la Section avait largement remporté ce duel 47-24 avec le bonus offensif.

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Où regarder Pau - Bayonne ?

Cette deuxième journée arrive immédiatement après une reprise réussie pour les deux formations. Pau peut transformer sa victoire extérieure en excellent départ avec un deuxième succès. Bayonne peut, lui, confirmer que son année commence sur les bases d'une équipe capable de voyager après avoir déjà fait tomber Toulon.

Le contexte apporte également un peu de piment à une journée marquée par plusieurs grosses affiches. Les cinq rencontres de 16h35 seront suivies de Toulon-La Rochelle samedi soir, avant Toulouse-UBB dimanche. Pau-Bayonne devra donc se faire une place dans un week-end particulièrement chargé.

Pour ne rien manquer : rendez-vous samedi 12 septembre à 16h35 sur CANAL+ Live. Et avec deux équipes déjà victorieuses pour leur entrée en matière, personne ne pourra cette fois utiliser l'excuse de la reprise pour prendre tranquillement son café pendant les vingt premières minutes.