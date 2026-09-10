TOP 14. Sans Le Garrec ni Berjon, La Rochelle doit déjà réinventer sa mêlée avant le déplacement à Toulon

Une entorse et un premier soulagement

La torsion avait de quoi faire grimacer tout Deflandre. Touché au genou droit face à Toulouse, Nolann Le Garrec souffre finalement d'une entorse du ligament latéral interne. Le demi de mêlée avait pourtant terminé la rencontre, remportée 30-27 par La Rochelle. Il ne sera pas du déplacement à Toulon, samedi à 21 heures, et sa présence contre le Racing 92 le 19 septembre reste incertaine. Sébastien Boboul se veut rassurant via Rugbyrama : « ce n’est pas méchant, un peu de repos et on espère le retrouver rapidement ».

Quinze points qui témoignent déjà son importance

Le problème rochelais dépasse pourtant largement l'absence d'un titulaire. Pour sa première sortie de la saison, Le Garrec avait inscrit 15 des 30 points maritimes face au quadruple champion de France en titre : un essai, deux transformations et deux pénalités. Il avait notamment aplati à la 52e minute puis ramené La Rochelle à 20-24 quatre minutes plus tard.

Et son influence ne se limite évidemment pas au tableau d'affichage. Son jeu au pied, sa vista et son leadership sont des atouts indéniables pour les Maritimes. Face à Toulouse, il avait par exemple trouvé une touche dans les 40 mètres adverses au cœur de la remontée rochelaise.

La mêlée rochelaise déjà décimée

Son forfait prend surtout une autre dimension puisque Thomas Berjon est lui aussi indisponible. La Rochelle débarquera donc à Mayol sans ses deux demis de mêlée habituels. Derrière, Ulupano Seuteni, Jules Favre et Moala manquent également à l'appel, tandis qu'Oscar Jegou et Davit Niniashvili seront ménagés.

Will Skelton et Salmaan Moerat restent eux aussi à l'infirmerie. Dans ce contexte, le staff devrait ouvrir la porte à plusieurs joueurs moins utilisés contre Toulouse, parmi lesquels Nathan Bollengier ou Valentin Bouju, 18 ans.

Mayol arrive très vite

Toulon retrouve Mayol après avoir perdu d'un souffle à Bayonne, 27-26, lors de la première journée. La Rochelle, elle, vient de renverser Toulouse après avoir été menée 24-10 à la pause. Samedi soir, deux équipes encore en plein réglage vont donc se retrouver avec des besoins très différents.

Pour Le Garrec, les nouvelles médicales sont plutôt rassurantes. Pour La Rochelle, devoir déjà bricoler à la mêlée avant un déplacement à Mayol l'est nettement moins.