RUGBY À 7. Champions olympiques à Paris, les Bleus n’ont pourtant aucun billet garanti pour les JO de Los Angeles 2028

Douze billets chez les hommes, douze chez les femmes

La route vers Los Angeles est désormais balisée. World Rugby a officialisé mercredi 9 septembre le système de qualification du rugby à 7 pour les Jeux olympiques 2028. Comme à Paris, 12 équipes masculines et 12 équipes féminines participeront au tournoi, avec des délégations limitées à 12 joueurs. Les États-Unis possèdent déjà leur billet dans les deux tableaux grâce à leur statut de pays hôte. Tous les autres devront passer par le terrain.

Crédit : World Rugby

La première porte s'ouvrira dès la saison 2027 du circuit mondial. Elle débutera à Dubaï en novembre 2026 avant de s'achever à Bordeaux fin mai 2027. Les quatre meilleures nations éligibles, chez les hommes comme chez les femmes, au classement final du HSBC SVNS World Championship décrocheront directement leur qualification. Les États-Unis seront naturellement retirés de ce calcul.

Bordeaux peut déjà envoyer quatre nations à Los Angeles

Cette arrivée à Bordeaux donne forcément une saveur particulière à l'étape française. Le circuit mondial ne servira plus seulement à aller chercher un titre : quatre billets olympiques y seront distribués dans chaque tableau. Pour une sélection capable de jouer régulièrement devant, sécuriser sa qualification dès mai 2027 permettra surtout d'éviter une année supplémentaire avec les Jeux dans un coin de la tête.

Les autres devront se tourner vers les qualifications régionales durant la deuxième moitié de 2027. Six places seront attribuées chez les hommes et autant chez les femmes, une pour chacune des régions reconnues par World Rugby : Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie et Amérique du Sud. Pour les grandes nations européennes qui manqueront le top 4 mondial, la marge d'erreur deviendra alors beaucoup plus fine.

Le repêchage, cette porte qu'il ne faut surtout pas mépriser

Il restera enfin un ultime siège à prendre en juin 2028. Huit équipes masculines et huit féminines disputeront le tournoi de repêchage olympique, avec un seul qualifié dans chaque compétition. Et difficile de considérer cette voie comme un chemin réservé aux seconds couteaux : avant Paris 2024, l'Afrique du Sud avait obtenu son billet par le repêchage avant de terminer avec la médaille de bronze autour du cou.

Même les champions olympiques français doivent repasser l'examen

Pour France 7, pas de passe-droit. Les Bleus avaient quitté le Stade de France champions olympiques après leur victoire 28-7 contre les Fidji, devant 69 000 spectateurs et avec un Antoine Dupont auteur de deux essais en finale. Quatre ans plus tard, cette médaille d'or ne leur réserve aucune place à Los Angeles. La voie la plus courte passera donc par une présence parmi les quatre meilleures nations éligibles du SVNS 2027. Les Françaises, cinquièmes à Paris après leur élimination contre le Canada en quart de finale, sont logées à la même enseigne.

Et c'est sans doute la grande réussite de ce format : la course olympique commencera près de vingt mois avant les Jeux. Dès novembre prochain à Dubaï, chaque point pris sur le circuit pourra peser beaucoup plus lourd qu'une simple ligne dans le classement du SVNS.