Toulouse n°1, l’UBB n°2 : le classement mondial de deux gloires anglaises confirme la nouvelle puissance du Top 14

Toulouse tout en haut, Bordeaux juste derrière

Il y a les classements qui distribuent des trophées, et ceux qui alimentent surtout les discussions. Celui de Ben Youngs, Dan Cole et Squidge Rugby appartient à la seconde catégorie. Dans leur top 50 commun des clubs de la planète, Toulouse devance l’Union Bordeaux-Bègles et le Leinster.

Dans l’épisode de For The Love of Rugby, publié le 5 octobre, chacun a établi sa liste avant la combinaison des trois votes, avec des critères mêlant niveau actuel, résultats et poids du club. Derrière le podium viennent Northampton et Bath. La Rochelle est sixième, Montpellier dixième. Plus surprenant : aucune franchise de Super Rugby n’intègre le top 10, les Hurricanes champions en titre n’étant qu’onzièmes.

« Toutes les équipes veulent battre Toulouse »

Dan Cole justifie la première place toulousaine par un ensemble que peu de clubs réunissent aujourd’hui : résultats, internationaux, jeu, public et puissance générale. Sa formule résume le statut pris par les Rouge et Noir : « every team in the world wants to beat Toulouse ». Toulouse est devenu ce mètre étalon que chacun rêve de faire tomber, un peu comme les Crusaders lors de leurs grandes années.

Et l’actualité donne du relief à ce choix. Après cinq journées de Top 14, Toulouse est leader avec 19 points, quatre victoires et une défaite. Le 13 septembre, les Toulousains ont déjà dominé l’UBB 48 à 12 à Ernest-Wallon. Bordeaux reste quatrième avec 15 points et vient de passer 51 points au LOU.

L’UBB devant le Leinster, le vrai débat ?

La deuxième place bordelaise est peut-être la plus intéressante. Cole avait personnellement placé le Leinster devant l’UBB, pénalisant les Girondins pour leur saison domestique précédente terminée hors des phases finales. Le classement combiné remet pourtant Bordeaux devant les Irlandais, notamment grâce à ses deux succès européens. L’UBB n’est donc plus seulement perçue comme une équipe spectaculaire : son poids continental compte dans le regard extérieur.

Et ce regard britannique confirme la cote du Top 14. Six clubs français apparaissent dans les quinze premiers : Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Montpellier, le Stade Français et Pau. À l’inverse, Youngs estime que le Super Rugby a nettement baissé de niveau, tandis que Cole le juge inférieur au Top 14. Leur classement reste subjectif, mais deux clubs français aux deux premières places disent beaucoup de la hiérarchie perçue dans le monde du rugby.

La Champions Cup reprendra le week-end du 16 octobre. Toulouse aura alors l’occasion de défendre ce numéro 1 symbolique, tandis que Bordeaux portera une flatteuse étiquette de dauphin mondial. Mais le débat est lancé : à l’heure où l’Europe s’apprête à repartir, combien de clubs peuvent réellement regarder le Stade Toulousain droit dans les yeux ?