TOP 14. Yannick Bru change de méthode avant UBB - Lyon : plus directif, plus d'opposition

Yannick Bru n'a pas caché sa perplexité au moment de présenter ce rendez-vous face aux Lyonnais via Rugbyrama. Le manager de l'UBB parle d'un mot d'ordre : « retrouver notre efficacité offensive ». Il la rattache à l'identité de jeu des Girondins. Selon lui, elle s'est perdue à Perpignan, où l'UBB est entrée 17 fois dans la zone de marque sans s'imposer.

Ce bilan dénote pour lui « un manque d'exigence individuelle et de respect du collectif ». Pourtant, les Girondins ont eu le sentiment de dominer la rencontre. Ils se sont fait cueillir par des contres cruels, construits à partir de leurs propres pertes de balle. La défaite a laissé un goût très amer à Aimé-Giral.

Une semaine d'opposition, au risque de la blessure

Le rendez-vous de samedi doit permettre à l'UBB d'afficher une balance positive après cinq journées. Les Bordelais sont clairement en course pour le Top 6. Ils ont toutefois perdu deux fois à l'extérieur, à Toulouse et à Perpignan. Le revers à Ernest-Wallon avait été sans appel, au contraire de celui de Perpignan, perdu après avoir dominé.

La réponse du staff est passée par l'entraînement. Les Girondins ont enchaîné des séances avec opposition. Les duels se sont déroulés sans concession, dans la discrétion du stade André-Moga. Bru explique que l'équipe devait « prendre de bonnes décisions sous pression ». Ce mode de préparation peut porter ses fruits, mais il comporte un risque de blessure.

Le manager assume complètement ce choix. Il le résume d'une formule : « À trop vouloir gérer, on abaisse le niveau de performance. » Il admet s'être montré plus directif que d'habitude. D'ordinaire, il laisse de la latitude à ses joueurs et à ses leaders. Il explique qu'il faut « bouger le curseur entre la confiance et le contrôle ».

« Vous savez que je suis plus adepte de l'autonomie des joueurs. Mais sur les deux premiers déplacements, il faut bien admettre que ça n'a pas fonctionné. » — Yannick Bru, manager de l'UBB

Quatre retours, dont un pilier en fin de carrière

Pour accueillir les Lyonnais, Bru récupère Yoram Moefana, Louis Bielle-Biarrey et Romain Buros. Il compte aussi sur Jefferson Poirot, pilier vétéran qui vivra sa dernière saison professionnelle. Poirot avait manqué le début du championnat à cause d'une entorse à un genou. Son retour intervient au bon moment pour le groupe.

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Bru insiste sur l'apport de Poirot dans le groupe. « Jeff sait dire des choses qui touchent le groupe », explique-t-il. Il le décrit comme une courroie de transmission entre le staff et l'effectif. Selon lui, Poirot est souvent juste dans son analyse des joueurs. Il a tout connu à Bordeaux et rappelle qu'un trophée n'a jamais été gagné par le club.