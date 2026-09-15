TOP 14. Vannes - Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Vannes-Toulouse en prime time au Roazhon Park

Vannes sort les grands moyens pour recevoir le Stade Toulousain. Ce samedi 19 septembre, les Bretons délocalisent cette affiche de la 3e journée de TOP 14 au Roazhon Park de Rennes. Une soirée particulière puisque l’enceinte accueille habituellement les matchs du Stade Rennais.

Vannes espère surtout profiter de ce rendez-vous pour lancer sa saison. Battus à Castres lors de la première journée, 29-20, les Bretons ont ensuite chuté à domicile contre Montpellier, 26-12. Après deux rencontres, ils occupent la 13e place et n’ont toujours pas inscrit le moindre point au classement.

Toulouse arrive après sa démonstration contre Bordeaux

Le contraste est assez saisissant. Toulouse vient de passer 48 points à l’UBB, avec un 36-0 déjà affiché à la pause dimanche soir à Ernest-Wallon. Une réaction spectaculaire après la défaite inaugurale concédée à La Rochelle, 30-27. Les champions toulousains comptent désormais six points et occupent la quatrième place.

Mais cette troisième journée arrive seulement six jours après le choc face à Bordeaux. La gestion des organismes devrait donc compter. Dans ce contexte, le déplacement breton ressemble aussi à un test de profondeur pour l’effectif toulousain, face à une équipe qui jouera l’un des rendez-vous les plus attendus de sa saison.

Vannes veut transformer Rennes en terre de rugby

Le choix du Roazhon Park donne une autre dimension à l’affiche. Le club vannetais rappelle que près de 30 000 spectateurs s’étaient déplacés la saison dernière dans cette même enceinte pour son match face à Grenoble. Cette fois, Toulouse suffit presque à remplir l’affiche à lui seul.

Le précédent entre les deux équipes rappelle cependant l’ampleur du défi. Lors de leur dernière confrontation en Bretagne, le 8 septembre 2024, Toulouse s’était imposé 43-18 à La Rabine, avec cinq essais et 23 points de Thomas Ramos. Quelques mois plus tard, les Rouge et Noir avaient également remporté le retour 63-21.

À quelle heure regarder Vannes-Toulouse ?

RC Vannes - Stade Toulousain se jouera samedi 19 septembre à 21h au Roazhon Park, en direct sur Canal+. Pour Vannes, l’occasion est belle de débloquer enfin son compteur dans un stade plein. Pour Toulouse, il faudra confirmer la démonstration bordelaise loin d’Ernest-Wallon.