TOP 14. Sans Dupont ni plusieurs cadres ? Toulouse a les armes pour largement faire tourner contre Vannes sans envoyer une équipe B

Après Bordeaux, le casse-tête de la fraîcheur

Le Stade Toulousain vient de rappeler à tout le Top 14 ce qu’il avait dans le moteur en passant 48 points à Bordeaux-Bègles. Six jours plus tard, changement de décor avec Vannes, samedi soir à Roazhon Park, à Rennes. Le promu breton reste sur deux défaites, à Castres (29-20) puis contre Montpellier (12-26), mais il menait encore 12-11 à la pause face au MHR. Pas exactement le déplacement où l’on débarque les mains dans les poches chez les quadruple champion de France.

Willis et Meafou préservés

La première rotation devrait concerner Jack Willis et Emmanuel Meafou. L’Anglais, revenu d’une opération au genou, a disputé 60 minutes très intenses contre Bordeaux avant de sortir « rincé », selon Jean Bouilhou. Meafou a quitté la pelouse après 50 minutes avec une petite gêne aux adducteurs. Rien d’alarmant annoncé, mais suffisamment pour éviter de jouer avec les allumettes en septembre.

Les compteurs commencent déjà à grimper. François Cros totalise 152 minutes sur les deux premières journées, Alexandre Roumat 144, Antoine Dupont 148, Thomas Ramos 145 et Romain Ntamack n’a toujours pas quitté la pelouse : 160 minutes sur 160. Ange Capuozzo atteint également 155 minutes. À ce stade de la saison, Toulouse possède justement la profondeur nécessaire pour répartir la charge. Et Mola n'a pas vraiment le choix en cette saison qui mènera à la Coupe du monde.

Une charnière Graou-Gourgues pour faire souffler les patrons ?

Paul Graou n’a joué que les douze dernières minutes contre l’UBB. Sa titularisation aurait donc du sens, avec Antoine Dupont laissé au repos. À l’ouverture, le choix est plus délicat. Ntamack pourrait encadrer une équipe remaniée, mais ses 160 minutes plaident pour une coupure. Surtout après son été chargé avec les Bleus.

Kalvin Gourgues sait jouer numéro 10 et l’avait déjà fait avec Toulouse la saison dernière. Son utilisation à l’ouverture permettrait de ménager Ntamack tout en conservant une vraie menace ballon en main. Il y a cependant l'option Mallia à la mène sans oublier Ramos. L'Argentin apparait comme l'option la plus crédible pour évoluer à l'ouverture. Derrière, Blair Kinghorn n’a disputé que quinze minutes cette saison et semble tout indiqué pour débuter en 15. Mais on connait aussi sa polyvalence en 10.

Matthis Lebel, absent du XV contre Bordeaux après avoir joué à La Rochelle, pourrait retrouver une aile. Cambriolé pendant le match face à Bordeaux. Il pourrait cependant être ménagé. Tommaso Menoncello reste la principale interrogation : son pépin musculaire avait poussé le staff à ne prendre aucun risque dimanche. S’il est déclaré apte, une association avec Santiago Chocobares permettrait aussi de faire souffler Gourgues au centre.

Notre composition probable à Rennes La tendance pourrait donc donner : Neti ; Mauvaka ; Colombe ; Flament, Brennan ; Théo Ntamack, Roumat, Bonnard-Martin ; Graou, Mallia ; Lebel, Menoncello, Chocobares, Teddy Thomas ; Kinghorn. Une équipe largement remaniée, mais qui ne ressemble franchement pas à une équipe B.

Parce que Vannes cherchera encore ses premiers points de la saison devant le public breton, Toulouse ne peut pas transformer Rennes en laboratoire géant. Mais après Bordeaux et avant la réception de Montpellier le 27 septembre, le moment paraît idéal pour économiser Willis, Meafou, Dupont, Ramos et plusieurs cadres. Faire tourner, oui. Envoyer quinze gamins au Roazhon Park avec une gourde et un plan de jeu, beaucoup moins.