TOP 14. Ramos et Capuozzo de retour, Menoncello a soigné son bobo ? La compo probable de Toulouse face à Montpellier

Trois mois après s’être disputé le Brennus au Stade de France, Toulouse et Montpellier se retrouvent déjà. Dimanche à 21h05, les deux derniers finalistes du Top 14 croiseront à nouveau le fer à Ernest-Wallon pour la 4e journée de Top 14.

Les Toulousains avaient eu le dernier mot en juin (28-20), mais ce premier remake de la saison arrive dans un contexte bien différent : le Stade vient de ramener quatre points de Rennes face à Vannes (29-23), tandis que le MHR vient de passer 50 points à Perpignan. D'où l'intérêt d'une telle programmation le dimanche soir sur la chaîne cryptée.

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Et comme souvent à Toulouse, tenter de deviner dès le mardi les quinze heureux élus relève davantage du jeu de piste que de la science exacte. Le staff aime maintenir son groupe sous tension et les joueurs eux-mêmes ne connaissent généralement les arbitrages définitifs qu’en fin de semaine. Après avoir largement fait tourner à Vannes — Dupont sur le banc, Marchand et Ramos hors feuille, Meafou remplaçant et Willis préservé — la logique voudrait néanmoins que plusieurs gros poissons retrouvent le XV pour ce qui reste une revanche de la dernière finale.

Marchand, particulièrement saignant lors de la démonstration face à l’UBB, a été laissé au repos en Bretagne et semble frais pour récupérer le numéro 2. À droite, Merkler pourrait cette fois connaître sa première titularisation de l’exercice, juste devant une 2ème ligne classique.

Menoncello, le diamant italien de retour ?

En troisième ligne, difficile de ne pas imaginer François Cros, Jack Willis et Alexandre Roumat ensemble si tout le monde est à 100 %, quand on connaît la pénurie qui existe au poste en ce moment du côté du Wallon. Sauf mauvaise surprise dans la semaine, le démon anglais devrait donc pouvoir retrouver sa place en 7, alors que Antoine Dupont, remplaçant samedi dernier, devrait retrouver le numéro 9, probablement aux côtés d'un Romain Ntamack qui fêtera sa dernière titularisation avant d'être ménagé à son tour.

Au centre, le retour de Tommaso Menoncello est grandement attendu après ses fulgurances lors de sa première apparition en rouge et noir. Mais l’Italien n’a plus joué depuis, gêné par une béquille, et pourrait une nouvelle fois être trop court pour ce match, indique L'Equipe. En cas de forfait, une association entre Santiago Chocobares et Kalvin Gourgues est attendue.

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Autour d’eux, le casse-tête habituel recommencera dans le triangle arrière, mais Ange Capuozzo pourrait retrouver une aile après avoir été ménagé à Vannes. Si Mallia devrait être sur le banc et entrer une petite demi-heure à nouveau, les solutions sont pléthoriques pour le numéro 15 et le staff stadiste devrait trancher parmi Thomas Ramos, Blair Kinghorn et le jeune Matias Remue. Chose déjà pas évidente à faire sur la Playstation...

Neti – Marchand – Merkler ; Flament – Meafou ; Cros – Willis – Roumat ; Dupont – Ntamack (ou Ramos) ; Capuozzo – Chocobares – Menoncello – Thomas ; Ramos (ou Kinghorn, voire Remue).