Jalibert stoppé plusieurs semaines : l’UBB doit réorganiser son attaque et le XV de France voit novembre se compliquer

Jalibert stoppé net après treize minutes

L’UBB devait se relever après la claque reçue à Toulouse. Elle l’a fait contre le Stade Français, avec un succès bonifié 40-10, mais la soirée a laissé une ardoise. Touché à la cuisse droite dès la 13e minute, Matthieu Jalibert a quitté ses partenaires avant une IRM. Selon Sud Ouest, l’ouvreur souffre d’une déchirure du quadriceps droit. Son absence est estimée à au moins six semaines.

Jalibert avait débuté les trois journées de Top 14, pour 146 minutes passées sur le pré. La saison dernière, le numéro 10 bordelais avait joué 25 matchs et inscrit 133 points avec l’UBB. Et réalisé sans doute l'une de ses meilleures saisons sous le maillot girondin.

Hugo Reus récupère les clés

Pour Yannick Bru, la réponse s’appelle Hugo Reus. Le jeune ouvreur est entré contre Paris et a inscrit l’essai permettant à Bordeaux de repasser devant avant la pause. En seconde période, il a aussi pris le relais face aux perches pendant que l’UBB faisait exploser les Parisiens. Une très bonne opportunité pour lui d'engranger du temps de jeu. Même si ce n'était pas prévu aussi tôt par le staff bordelais.

Cette séquence vaut davantage qu’un dépannage. Reus dispose de plusieurs semaines pour installer ses repères avec Maxime Lucu et diriger la ligne de trois-quarts. Remplacer Jalibert reste particulier : son jeu de course et sa capacité à attaquer la ligne donnent à Bordeaux une menace difficile à reproduire.

Une blessure qui tombe mal

Le problème arrive également au mauvais moment pour le XV de France. Jalibert (42 sélectionsrestait une option majeure à l’ouverture en vue du Nations Championship. Les Bleus recevront les Fidji le 7 novembre à Lyon, puis l’Afrique du Sud le 13 novembre au Stade de France. Avant de retrouver les Argentins sans oublier le week-end des finales.

Six semaines après le 20 septembre nous emmènent au début de novembre. Sa présence face aux Fidji paraît très incertaine, tandis qu’un retour pendant cette fenêtre dépendra de sa récupération. Si d'aventure, il était apte à jouer. Il manquera de temps de jeu dans les pattes. On voit mal comment il pourrait défier les champions du monde sud-africains dans ces conditions.

Romain Ntamack et les autres ouvreurs français voient la hiérarchie bouger temporairement. Le Toulousain devrait logiquement prendre les commandes de l'attaque tricolore. Derrière lui, le Rochelais Hastoy voire le Lyonnais Berdeu postulent. Du côté de Bordeaux, on a retrouvé le sourire avec cinq points contre Paris. Mais perdre son maître à jouer dès septembre rappelle qu’une saison de Top 14 peut changer en treize minutes.