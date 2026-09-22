Jalibert stoppé plusieurs semaines : l’UBB doit réorganiser son attaque et le XV de France voit novembre se compliquer

Jalibert stoppé net après treize minutes
L’UBB devait se relever après la claque reçue à Toulouse. Elle l’a fait contre le Stade Français, avec un succès bonifié 40-10, mais la soirée a laissé une ardoise. Touché à la cuisse droite dès la 13e minute, Matthieu Jalibert a quitté ses partenaires avant une IRM. Selon Sud Ouest, l’ouvreur souffre d’une déchirure du quadriceps droit. Son absence est estimée à au moins six semaines.
Jalibert avait débuté les trois journées de Top 14, pour 146 minutes passées sur le pré. La saison dernière, le numéro 10 bordelais avait joué 25 matchs et inscrit 133 points avec l’UBB. Et réalisé sans doute l'une de ses meilleures saisons sous le maillot girondin.
Hugo Reus récupère les clés
Pour Yannick Bru, la réponse s’appelle Hugo Reus. Le jeune ouvreur est entré contre Paris et a inscrit l’essai permettant à Bordeaux de repasser devant avant la pause. En seconde période, il a aussi pris le relais face aux perches pendant que l’UBB faisait exploser les Parisiens. Une très bonne opportunité pour lui d'engranger du temps de jeu. Même si ce n'était pas prévu aussi tôt par le staff bordelais.
Cette séquence vaut davantage qu’un dépannage. Reus dispose de plusieurs semaines pour installer ses repères avec Maxime Lucu et diriger la ligne de trois-quarts. Remplacer Jalibert reste particulier : son jeu de course et sa capacité à attaquer la ligne donnent à Bordeaux une menace difficile à reproduire.
Une blessure qui tombe mal
Le problème arrive également au mauvais moment pour le XV de France. Jalibert (42 sélectionsrestait une option majeure à l’ouverture en vue du Nations Championship. Les Bleus recevront les Fidji le 7 novembre à Lyon, puis l’Afrique du Sud le 13 novembre au Stade de France. Avant de retrouver les Argentins sans oublier le week-end des finales.
Six semaines après le 20 septembre nous emmènent au début de novembre. Sa présence face aux Fidji paraît très incertaine, tandis qu’un retour pendant cette fenêtre dépendra de sa récupération. Si d'aventure, il était apte à jouer. Il manquera de temps de jeu dans les pattes. On voit mal comment il pourrait défier les champions du monde sud-africains dans ces conditions.
Romain Ntamack et les autres ouvreurs français voient la hiérarchie bouger temporairement. Le Toulousain devrait logiquement prendre les commandes de l'attaque tricolore. Derrière lui, le Rochelais Hastoy voire le Lyonnais Berdeu postulent. Du côté de Bordeaux, on a retrouvé le sourire avec cinq points contre Paris. Mais perdre son maître à jouer dès septembre rappelle qu’une saison de Top 14 peut changer en treize minutes.
La poisse! Bon rétablissement à Matthieu Jalibert.
La durée de récupération avec les tournées devient plus courte et les organismes même bien entrainés craquent. Va t'on enfin réduire le nombre de matchs et compétitions pour que les joueurs de rugby jouent un temps plus ou moins équivalent dans le monde du rugby?
ah beh y a que ça. et la seule solution c'est de revoir le top 14.
mais la formule est trop bonne pour se séparer des millions qu'elle génère...
Je trouve que le diagnostic est tombé un peu vite, moins de 24h après sa blessure, alors qu'il faut en général en compter le double pour avoir un avis médical objectif.
Pour le reste, en bleu, NTK reprendra le flambeau, mais s'il venait à avoir lui aussi un souci, je mise plus sur Ramos en n°3 que sur Hastoy...
Selon RMC sports , Matthieu Jalibert a annoncé ce mardi devoir prendre "quatre semaines d'arrêt"...
"L'ouvreur de l'Union Bordeaux Bègles et du XV de France a annoncé sur Instagram ce mardi devoir respecter "quatre semaines d'arrêt" en raison d'une "déchirure du quadriceps" survenue dimanche lors du match contre le Stade Français. Une absence plus longue, entre six et huit semaines, avait initialement été évoquée dans la presse ce lundi."
Merci pour l'info. Je note que dès la blessure, le staff bordelais avait évoqué un délai de 48h avant de pouvoir obtenir un diagnostic fiable. Mais les médias, avides de nouvelles cata (voire anxiogènes), se sont précipités pour annoncer 6/8 semaines. Ca fait le buzz, y'a que ça qui compte... J'avais donc pris avec prudence cette première annonce.
Quoiqu'il en soit, bonne nouvelle! Qu'il revienne vite!
Comme souvent certains médias racontent n'importe quoi "au doigt mouillé" pour faire le buz et surtout vendre.
Si les médecins disent qu'il faut 48h et des examens ad hoc, il faut les écouter au lieu de se prendre pour des médecins qu'ils ne sont pas .
quand les journalistes ont su que c'était une déchirure, ils ont regardé leur petit tableau de durées des indisponibilités et à déchirure de la cuisse, il devait y avoir 6-8 semaines...
Pour avoir eu cette blessure de manière récurrente, je ne pense pas me tromper en disant que la fourchette d'indisponibilité peut être très large. Une élongation, un claquage ou une déchirure, c'est la même chose: la fibre musculaire se déchire lors d'un étirement. Mais tant qu'on ne connait pas la profondeur de la laision, mieux vaut se taire et attendre, notamment, que le muscle touché "dégonfle" (d'où les 48h). Au final, ça peut aller d'une dizaine de jours pour une légère élongation, à deux mois et quelques pour une déchirure profonde, car s'il est mal cicatrisé, le muscle repète! J'en sais quelque chose...
j'ai déjà eu des élongations, notamment sur les quadri (je tape des deux pieds) et une déchirure une fois (mais elle du long biceps).
mais pour moi, la déchirure et le claquage c'est en effet la même chose, quand l'élongation c'est moins grave et que justement, il n'y a pas déchirure.
après sur le temps de récup, je pourrais pas me prononcer, c'est vieux et les élongations, je gérais moi même, je glaçais et je restait au repos, en général 2-3 semaines. je sais pas si c'est bien ou pas, mais moi, ça le faisait.
pour la déchirure par contre je m'étais arrêté de jouer trois bons mois de souvenir avec kiné et là j'avais été suivi
Pour l'anecdote, une fois, après une grosse béquille, j'ai eu le haut de la cuisse gros comme une fesse de cochon! Ma mère, adèpte de ce genre de "médecine", m'a amené chez un guérisseur qui m'a prescrit un bandage avec ... des feuilles de chou! Au bout de 3 jours, j'avais retrouvé ma cuisse d'Apollon (hé hé!) mais très honnêtement, je crois que sans le chou, ça aurait été pareil! Voilà pour la petite histoire...
https://www.youtube.com/watch?v=F7H4uo1Jn6E
XXL!
Punaise, la caricature n'est pas à mettre dans toutes les mains qui tiennent une télécommande !
Sauf à risquer un claquage du 1er degré ... ;p
cet épisode est justement sur les médecines alternatives qui peuvent devenir un vrai problème dans certains cas.
pour moi, il y a quand même une voie un peu entre les deux dans laquelle les méthodes naturelles, recettes de grand mère et autres solutions sans grande explication scientifique peuvent avoir un apport.
je pense notamment à naholo et sa guérison miracle pour ce qui est du rugby pro.
Oui, j'avais bien compris !
Je suis naturellement toujours un peu circonspect devant les méthodes empiriques (au mieux), je dois dire ...
Mais bon, tant qu'elle sont mises en pratique sans contester la primauté de la science, éventuellement en parallèle, j'imagine qu'elles ne font pas de mal (voire servent de placebo).
moi, l'empirique ne me dérange absolument pas. j'estime que niveau découvertes on est loin d'être au bout donc quand un truc marche, même si on sait pas pourquoi, ça me dérange pas.
c'est plutôt l'autre part qui est de vouloir en effet se substituer à la méthode scientifique.
mais désormais on arrive à un point où ces méthodes ont été vérifiées et si certaines ont eu des résultats probants, les labos auront développé leur formule.
Bien sûr qu'un certain pragmatisme ne nuit pas (forcément), même si je me méfie toujours un peu de l'évidence de l'observation qui ne manque pas son tour de nous en jouer, des tours ...
Mon propos ne s'adresse pas directement à toi (pas du tout, en fait), c'est plus une réflexion générale en réaction à une certaine dérive qui tend à aligner la valeur de la croyance à celle des faits.
Mais on peut bien passer sur une contusion de l'huile d'olive au miel de jacinthes du tibet, la substance ne fera rien mais le massage sera sûrement bénéfique !
Par contre, il faudrait arrêter de pisser sur ces pauvres gosses qui se sont frottés à une méduse ... ça ne neutralise pas un venin thermolabile, ça favoriserait les complications et ne parlons pas de l'humiliation du bambin déjà bien malheureux ! ;p
Un certain doute critique permet de faire la part des choses sans nuire à l'expérimentation, quoi.
Ce que dit d'ailleurs d'une façon délicieusement satirique le sketche que tu as partagé.
arf c'est tellement drôle de pisser sur mon fils. je lui ai aussi dit que ça marchait pour les coups de soleil, pour quand on boit la tasse, pour quand on loupe le frisbee ou la balle...
toujours un plaisir d'aller à la plage...
Si j'avais eu un garçon, je crois que je l'aurais persécuté, aussi ... ;)
A l'époque (mi-fin 90's) de mes cours d'anat/physio au BE, la terminologie enseignée était celle-ci :
Je pense que c'était déjà très simplifié et sûrement que le vocable a dû évoluer ...
Mais une chose me paraît certaine, le repos est en effet le premier des traitements.
(Même si les bandages aux végétaux ... c'est chou. ;) )
merci pour tes précisions. j'aime bien me coucher moins bête.
Ouais, à mon avis un médecin doit sûrement être hilare à la lecture d'une telle simplification (à considérer d'ailleurs qu'elle ne soit pas inepte) mais c'est ce qui était enseigné aux aspirants éduc. sportifs (pas tous des prix Nobel) à l'époque. Je partage.
J'ai gardé ce lexique pour faire le malin devant ma fille ou "le cousin qui sait tout" qu'on a tous à dîner une fois ou deux/an.
Ca ne vaut probablement pas davantage.