Pau sécurise ses pépites : Fabien Brau-Boirie devrait prolonger son bail avec le club pour une longue durée

La Section Paloise, auteure pourtant d'un départ canon en championnat, vient de tomber pour la première fois de la saison à Lyon, assez sèchement (51-25).

Pour sa deuxième apparition de cet exercice, Fabien Brau-Boirie n'a pu que subir les assauts répétés de l'arrière-garde rhodanienne.

Pour autant, le prometteur numéro 12, déjà capé avec le XV de France, pourrait se voir prolonger par les Béarnais, alors même que l'échéance de son contrat n'intervenait que dans deux saisons.

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Fabien Brau-Boirie jusqu'en 2030 à Pau ?

C'est l'information de la semaine, car c'est un dossier qui sera forcément suivi avec la plus grande attention dans les années à venir.

Fabien Brau-Boirie devrait, selon Sud Ouest, prolonger à Pau d'au moins une saison supplémentaire. Dans les colonnes de nos confrères, il est même question de le voir évoluer jusqu'en 2030 dans le Béarn.

Une prolongation qui intervient deux ans avant la fin de son contrat, et qui, au regard des récentes signatures d'Émilien Gailleton, Théo Attissogbé, Hugo Auradou, Thomas Souverbie ou encore Aaron Grandidier, ne surprend pas vraiment.

Cette prolongation interviendrait lors de la troisième saison professionnelle du centre béarnais. Ce dernier a découvert le Top 14 à tout juste 18 ans. Il pointe aujourd'hui à 34 apparitions dans l'élite, pour 14 essais.

Fabien Brau-Boirie dans ses œuvres 🎨



Step intérieur, prise d’intervalle, rebombarde extérieur en sautant légèrement pour éviter Bordelai, tourne 4 fois la tête pour prendre l’information de son soutien avant de finir sur une quasi no-look pass parfaite 🤦‍♂️



Kid superstar✨ pic.twitter.com/i30ROjjUSL — Grec Ahki (@eKoloKante) April 22, 2026

Pau anticipe pour ne pas laisser filer ses talents

À l'intersaison, les mouvements ont été nombreux, avec une spécificité à laquelle nous étions peu habitués : les transferts annoncés pratiquement un an à l'avance.

Une chose rendue légale par le règlement de la LNR, qui autorise les joueurs ne disposant que d'un an sur leur contrat avec leur club initial à négocier avec n'importe quelle autre entité.

Une situation que Pau entend absolument éviter dans le cas de Fabien Brau-Boirie : au regard de l'énorme potentiel du garçon, le club n'entend pas faire d'approximations à son sujet.

C'est aussi le cas pour sa jeune garde, qui prend de l'envergure avec le XV de France : ils disposent tous d'un contrat sur le long terme, de quoi dormir tranquille du côté de Sébastien Piqueronnies.

Vigilance cependant sur le dossier Grégoire Arfeuil, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, et dont aucune information sur une éventuelle proposition de contrat de la part de Pau n'a fuité.