TOP 14. Pourquoi Montpellier va-t-il délocaliser la réception du RCT ?

Le MHR va être contraint de quitter temporairement son stade. Montpellier ne recevra pas Toulon dans son enceinte habituelle à l’occasion de la prochaine journée de Top 14. Prévue le 4 octobre, cette affiche sera finalement disputée à la Mosson, le stade habituellement occupé par le club de foot de la ville.

Une décision directement liée à l’état très préoccupant de la pelouse du Septeo Stadium. Le terrain des Cistes montre en effet d’importants signes de dégradation depuis le début de la saison, suite à la sécheresse de l’été, avant que les premières rencontres de Top 14 ne viennent accentuer le problème.

Dès la première journée, après la défaite du MHR face à Pau (19-27), le manager Joan Caudullo n'était d’ailleurs pas trop loin de la vérité lorsqu'il avait décrit une pelouse "catastrophique". La situation ne s’est pas améliorée avec la réception de Perpignan, samedi dernier, faisant passer le terrain pour un gazon de Régionale lorsque le jardinier est en vacances.

Une sage délocalisation

Face à cette situation, Montpellier a donc choisi d’anticiper plutôt que de prendre le risque d’une nouvelle rencontre au Septeo Stadium, selon RMC Sports. Le choc contre Toulon se jouera ainsi à la Mosson, une enceinte bien connue dans la ville mais habituellement consacrée au football. Le MHR devrait notamment profiter de cette délocalisation pour permettre à ses joueurs de prendre leurs repères sur cette nouvelle pelouse avant le match.

Cette décision intervient alors que Montpellier s’apprête à se déplacer à Toulouse ce dimanche. Le vice-champion de France en titre avait pourtant commencé sa saison de manière délicate avec cette défaite à domicile contre Pau. Les Héraultais ont ensuite su réagir et retrouver une dynamique plus positive au fil des journées, avec notamment ce succès spectaculaire contre Perpignan.

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Le calendrier va donc offrir un nouveau défi au MHR avec ce déplacement chez le Stade Toulousain, avant de retrouver ses supporters dans une configuration inhabituelle face à Toulon. Cette réception sera particulièrement attendue, mais elle aura donc lieu loin du stade habituel du club.

En parallèle, le dossier du Septeo Stadium devra désormais être suivi de près. Le club et les acteurs locaux vont devoir trouver une solution pour remettre le terrain en état et permettre au Montpellier Hérault Rugby de retrouver son enceinte dans les meilleures conditions. Une pelouse hybride serait à l’étude, écrit RMC à ce sujet. Des adaptations nécessaires par les temps qui courent.