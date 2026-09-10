TOP 14. Coly blessé, Jantjies avec les Springboks : Bayonne cible Samuel Marques pour éviter de laisser Tilloles seul à la mêlée

Bayonne s’active après la blessure de Coly

L’Aviron Bayonnais cherche déjà du renfort. Touché à l’ischio-jambier gauche dans les premières minutes contre Toulon, Léo Coly doit manquer entre trois et cinq semaines. Avec Herschel Jantjies retenu par les Springboks, Baptiste Tilloles reste le seul demi de mêlée de métier disponible dans l’effectif professionnel.

Coly absent jusqu’à six semaines, Bayonne se retrouve avec un seul demi de mêlée disponible… sans pouvoir prendre de joker médical

Selon les informations d’ICI Pays Basque, Samuel Marques serait désormais la piste prioritaire. Gerard Fraser a confirmé l’existence de discussions, tout en rappelant que l’international portugais reste sous contrat avec Carcassonne. Une quinzaine de numéros 9 auraient été proposés au club ces derniers jours.

Marques, le profil prêt à jouer

À 37 ans, Marques apporte surtout une connaissance immédiate du rugby français. La saison dernière avec Béziers, il a disputé 25 matchs, dont 23 comme titulaire, inscrit 232 points et marqué 10 essais. Carcassonne l’a recruté cet été après un premier passage entre 2021 et 2023.

Et son CV parle pour lui. Passé par Pau, Albi, Toulouse, Brive ou encore Béziers, il a été élu meilleur joueur de Pro D2 en 2024. Dans l’urgence, Bayonne viserait donc un numéro 9 capable de prendre rapidement les commandes derrière son pack, sans longue période d’adaptation.

Protéger Tilloles sans casser la dynamique

L’enjeu dépasse l’absence de Coly. Tilloles, 19 ans, a dû assurer l’essentiel du match contre Toulon et se retrouve exposé dès la deuxième journée. Le laisser seul spécialiste du poste pendant plusieurs semaines ferait peser une sacrée charge sur un joueur qui découvre encore le TOP 14.

Marques offrirait également une sécurité pendant l’absence de Jantjies. Le Springbok doit encore affronter les All Blacks samedi, puis l’Australie le 27 septembre. Et pendant ce temps, Bayonne se déplace à Pau dès ce week-end : en pleine reprise, le calendrier ne laisse vraiment aucun temps mort.

Carcassonne garde la main

Rien n’est encore signé puisque Carcassonne doit accepter de libérer un joueur recruté il y a quelques mois. S’il venait à rejoindre le Pays basque, Marques arriverait comme joueur supplémentaire. Le besoin, lui, ne souffre guère de débat : débuter la saison avec un seul numéro 9 disponible n’est pas exactement le suspense qu’un staff apprécie.