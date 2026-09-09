Coly absent jusqu’à six semaines, Bayonne se retrouve avec un seul demi de mêlée disponible… sans pouvoir prendre de joker médical

Six semaines d’absence, et déjà un problème en neuf

La première soirée de TOP 14 de Bayonne a laissé une sacrée addition. Touché à un ischio-jambier après seulement trois minutes face à Toulon, Léo Coly sera absent entre quatre et six semaines. Pour rappel, Baptiste Tilloles, 19 ans, avait tenu les 77 minutes restantes d’un match remporté 27-26 par l’Aviron.

Le joker médical reste hors de portée

Une indisponibilité de quatre à six semaines ne permet pas à Bayonne de recruter un joker médical : le dispositif exige une absence d’au moins trois mois. La blessure de Coly désorganise donc la rotation sans atteindre le seuil réglementaire ouvrant ce recours.

L’Aviron peut se tourner vers un joueur supplémentaire. Mais les solutions immédiatement disponibles à la mêlée sont limitées, tandis que trois numéros 9 sont déjà sous contrat : Coly, Tilloles et Herschel Jantjies.

Tilloles change brutalement de dimension

À 19 ans, Tilloles devrait récupérer le numéro 9 dans les prochaines semaines après une première sortie solide contre Toulon. Tom Spring peut dépanner, mais Jean Monribot rappelait samedi qu’il n’était pas « un joueur qui est installé au poste ».

Le problème dépasse le simple remplacement sur la feuille de match. On connaît l'importance du demi de mêlée dans le rugby moderne. Et plus particulièrement en France, où il est l'un des patrons sur le pré. Demander à Tilloles d’assumer seul cette charge plusieurs week-ends de suite représente un sacré changement d’échelle.

Jantjies devient forcément le dossier central

Retenu avec l’Afrique du Sud, Herschel Jantjies a été rappelé par Bayonne après la blessure de Coly. Philippe Tayeb aurait aussi sollicité le président de la fédération sud-africaine, sans obtenir sa libération à ce stade.

Midi Olympique rapporte désormais que les dirigeants envisageraient une procédure contre le Springbok à son retour, prévu fin septembre. Rien n’est officiellement lancé. En attendant, l’Aviron prépare son déplacement à Pau avec une équation assez folle : un seul numéro 9 de métier disponible, mais aucune porte ouverte vers le joker médical.