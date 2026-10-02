TOP 14. Merkler en 2e ligne, Mallia en 10 et beaucoup de jeunesse : Toulouse change de visage pour le derby à Castres

Ramos forfait, Mallia prend le numéro 10

Le Stade Toulousain va changer de visage pour son déplacement à Castres, samedi soir à Pierre-Fabre. Thomas Ramos, initialement pressenti à l’ouverture, s’est blessé à une cuisse cette semaine et manquera le derby. Rugbyrama évoque une indisponibilité de deux à trois semaines. Juan Cruz Mallia prend donc le numéro 10, associé à Paul Graou, tandis que Matias Remue s’installe à l’arrière.

Autour de cette charnière, le staff injecte beaucoup de jeunesse. Jérémy Nemor et Matthis Lebel occupent les ailes, Tommaso Menoncello et Lukas Amati forment la paire de centres. Devant, Marc-Elie Kouassi accompagne Alexandre Roumat et François Cros, alors que Roméo Bonnard-Martin et Joel Merkler composent la deuxième ligne.

La compo 🗒️



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Six jeunes du vivier dans le XV

La feuille dit beaucoup de la profondeur du champion de France. Nemor, Amati, Kouassi, Rapetti, Lacombre et Bertrand appartiennent encore au vivier Espoirs ou au centre de formation toulousain. Et ces noms ne sortent pas de nulle part : Nemor avait inscrit 10 essais en 16 matchs d’Espoirs en 2024-2025 avant de découvrir le Top 14 la saison suivante.

Le cadre reste néanmoins solide. Cros et Roumat encadrent Kouassi en troisième ligne, Graou mène derrière un pack où Merkler va évoluer non pas en première mais en 2e ligne. Sur le banc, Marchand, Neti, Théo Ntamack et Colombe apportent encore de l’expérience. Toulouse envoie donc des jeunes, mais sans les abandonner au milieu du Sidobre avec une gourde et une carte Michelin.

Menoncello-Amati, le contraste au centre

Les regards seront aussi tournés vers Menoncello. Arrivé de Trévise cet été, l’international italien compte déjà une titularisation lors de la J1 et cinq points avec Toulouse cette saison. Mais il a manqué les rencontres suivantes sur blessure. Son association avec Amati offre un contraste intéressant entre un joueur installé au niveau international et un centre de 19 ans encore en apprentissage. À Pierre-Fabre, l’examen promet d’être autrement plus rugueux qu’une séance du mardi matin.

Un derby avant Bayonne et l’Europe

Ce choix s’inscrit dans un calendrier dense. Toulouse reçoit Bayonne le 11 octobre avant d’ouvrir sa campagne européenne contre Exeter le 18. Ménager plusieurs cadres tout en gardant Cros, Roumat, Graou ou Mallia permet au staff de répartir les minutes sans transformer le derby en laboratoire grandeur nature.

Parce qu’un Castres-Toulouse ne ressemble jamais tout à fait à une journée ordinaire, cette composition sera surtout un test de profondeur. Si les jeunes tiennent autour des cadres, le Stade aura gagné davantage qu’une rotation : des solutions crédibles pour les semaines où les doublons, les blessures et l’Europe viendront vider les casiers.