Sans Joe Simmonds, Pau reconduit Axel Desperes face à Castres après ses 23 points et deux essais lors du succès à Vannes

Pau change son pack, mais conserve ses forces offensives

La Section Paloise reçoit Castres samedi à 16h35, au Hameau, pour la sixième journée de Top 14. Deuxièmes du classement, les Béarnais présentent un XV largement remanié devant. Alexandre Etchebehere, Youri Delhommel et Siate Tokolahi débuteront en première ligne, devant Thomas Jolmes et Mickaël Capelli. Beka Gorgadze conserve le capitanat, accompagné de Loïc Credoz et Facundo Isa.

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Derrière, Thibault Daubagna et Axel Desperes sont reconduits à la charnière. Émilien Gailleton retrouve Fabien Brau-Boirie au centre, tandis qu'Aaron Grandidier-Nkanang et Tumua Manu occuperont les ailes. Particularité de cette composition, Clément Mondinat portera le numéro 15. Habituel ouvreur, il pourra apporter une autre option au pied depuis le fond du terrain, mais devra également gérer les ballons hauts.

Desperes doit confirmer sa démonstration à Vannes

Le choix Desperes relève de la logique sportive autant que de la nécessité. Joe Simmonds est forfait, touché à la hanche, mais son suppléant sort d'une prestation étincelante à Vannes : 23 points, deux essais et une victoire spectaculaire des Palois (43-40).

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Les six essais inscrits en Bretagne ont montré le potentiel offensif de Pau. Les 40 points encaissés ont aussi rappelé ses fragilités. Face à une équipe castraise capable de durcir les collisions, les associations Jolmes-Capelli et Gorgadze-Isa seront particulièrement observées dans les zones de combat. La capacité à ralentir les sorties de balle tarnaises devrait peser lourd.

Deux premières possibles sur le banc palois

Le banc réserve deux histoires intéressantes. Bastien Vergnes-Taillefer, arrivé de Bordeaux-Bègles cet été, pourrait disputer ses premières minutes officielles avec la Section. Le talonneur Yon Caperaa, 19 ans, figure également parmi les remplaçants alors qu'il n'a encore jamais joué en Top 14.

Avec Hugo Auradou, Santiago Grondona et Guram Papidze parmi les finisseurs, le staff dispose de solutions pour renouveler sa densité devant. La présence de Thomas Souverbie et Clément Laporte offre aussi des options pour ajuster l'animation et la couverture du fond de terrain.

Quatre victoires en cinq journées ont installé Pau dans le haut du tableau. Avant de retrouver Leicester en Champions Cup le 18 octobre, il reste à confirmer au Hameau face au CO. Et à transformer les éclairs offensifs aperçus à Vannes en maîtrise sur quatre-vingts minutes.