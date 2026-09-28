Rougerie, Saint-André, Raka : le podium historique des marqueurs de l'ASM Clermont

Pour son premier match de la saison, Alivereti Raka a marqué face à Castres (20-6) son 105ᵉ essai sous le maillot de l'ASM Clermont, le deuxième de son équipe, à la 13ᵉ minute.

Il rejoint ainsi Napolioni Nalaga et André Dubertrand à la 3ᵉ place du classement historique des marqueurs du club, derrière Philippe Saint-André (118 essais) et Aurélien Rougerie (134).

L'ailier, dont le contrat court encore au moins deux saisons selon, se retrouve à 13 essais de Saint-André et à 29 de Rougerie.

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Une 3e place partagée avec deux légendes

Raka n'est pas seul à ce total. André Dubertrand (13 saisons) et Napolioni Nalaga (8 saisons) affichent eux aussi 105 essais. Trois trajectoires différentes, un chiffre identique.

Devant ce trio, seuls deux joueurs font mieux dans l'histoire du club. Aurélien Rougerie reste le meilleur marqueur de l'ASM avec 132 essais en 19 saisons. Philippe Saint-André le suit avec 118 essais, en seulement 9 saisons.

Le classement se complète avec Eric Nicol (92 essais), David Bory (84), Joël Molenat (79), Michel Droitecourt (73) et Jacques Cristina (71). Ces chiffres, arrêtés au 26 septembre 2026, proviennent de Cybervulcans et de Thierry Wagner.

Le record n'obsédait pas Raka. Il se dit simplement ravi "de laisser une trace" dans l'histoire du club.

Une avance qui isole Raka du reste de l'effectif

Raka n'est pas seulement une référence historique. Il domine aussi, très largement, le classement des joueurs actuellement sous contrat à Clermont. Son dauphin le plus proche, Bautista Delguy, totalise 32 essais en 6 saisons. Un tiers seulement du total de l'ailier franco-fidjien.

Derrière Delguy suivent Baptiste Jauneau et Etienne Fourcade, 21 essais chacun. Joris Jurand affiche le même total en 4 saisons. Barnabé Massa suit avec 15 essais. Aucun de ces joueurs n'évolue dans la même dimension que Raka sur cette statistique précise.