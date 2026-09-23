4 essais en 3 matchs : Gabin Lorre s’invite dans la discussion au XV de France à quelques semaines de la tournée de novembre

Le début de saison qui remet son nom sur la table

Une question toute simple est apparue sur Reddit : « L’arrière lyonnais Gabin Lorre pourrait-il être la surprise du XV de France ? » Après trois journées, elle mérite d’être posée même s'il ne faut pas trop s'emballer non plus. Titulaire lors des trois matchs du LOU, le joueur de 24 ans compte déjà quatre essais en 252 minutes. Soit un de plus que sur l’ensemble de sa première saison lyonnaise en Top 14. Seul Rodrigo Marta, avec cinq réalisations, le devance actuellement au classement des marqueurs. Lyon a commencé son championnat par trois victoires et occupe la première place.

Lorre n'est pas étranger à ces bons résultats. Il avait lancé sa saison par un doublé contre Clermont lors du succès 40-36 à Gerland. Il a ensuite participé à la démonstration offensive chez le Racing, avant de marquer à la 76e minute face à Pau lors du 51-25 lyonnais. Trois week-ends ne fabriquent évidemment pas une carrière internationale. Mais ils peuvent aider à remettre un dossier sur le dessus de la pile.

Un profil que le staff des Bleus connaît déjà

Et le nom de Gabin Lorre n’arrive pas de nulle part. Avec Béziers, il avait inscrit 14 essais en Pro D2 en 2023-2024 puis 16 la saison suivante, terminant troisième meilleur marqueur du championnat. On sait que Galthié regarde attentivement en deuxième division depuis sa prise de fonctions. En juin 2025, le staff français l’avait même appelé en renfort après la blessure de Léo Barré avant France A-Angleterre XV. Lorre n’avait finalement pas été retenu sur la feuille de match.

Son début d’exercice apporte surtout une information intéressante : ses qualités survivent au changement de niveau. Contre Clermont, l’arrière a terminé meilleur Lyonnais en mètres parcourus avec 96 mètres, tout en réussissant trois franchissements. Face à Pau, il en a encore signé deux. Son instinct de marqueur reste spectaculaire. Mais son intérêt dépasse la simple présence au bon endroit derrière une attaque performante.

Ramos reste devant, et la concurrence est épaisse

Pour parler sérieusement du XV de France, il faut cependant regarder la hiérarchie. Thomas Ramos portait encore le numéro 15 contre le pays de Galles puis l’Irlande pendant le Tournoi 2026. Lorsque le Toulousain avait glissé à l’ouverture contre l’Italie, Fabien Galthié avait confié l’arrière à Théo Attissogbe. Léo Barré figurait également dans le groupe de 42 convoqué pendant ce Tournoi. On sait aussi que Bielle-Biarrey ou encore Jalibert peuvent évoluer à l'arrière.

Lorre doit donc encore empiler les matchs de référence. À l’international, un numéro 15 est jugé sur ses relances, mais aussi sur sa couverture du fond de terrain, ses choix au pied et sa fiabilité sous pression. Son pied gauche puissant lui donne une corde supplémentaire, déjà remarquée lors de son passage à Béziers. Et son profil très offensif rappelle pourquoi le staff français avait déjà voulu l’observer en 2025.

Novembre peut arriver très vite

Le calendrier international arrive cependant très vite. Le XV de France retrouvera les Fidji le 7 novembre au Groupama Stadium de Lyon, avant l’Afrique du Sud et l’Argentine. Personne ne peut aujourd’hui affirmer que Lorre sera appelé. Dans le rugby, tout va très vite et personne n'est à l'abri d'une blessure. Le titulaire du jour peut très bien se retrouver dans les tribunes en l'espace de quelques semaines. A l'image de la longue absence à venir du Toulousain Meafou qui ouvre la porte en deuxième ligne.

Mais quatre essais en trois journées, après avoir déjà mis un pied dans l’environnement des Bleus, font désormais du Lyonnais bien davantage qu’une curiosité de début de saison. Pour ménager certains joueurs en vue de la Coupe du monde, le sélectionneur pourrait aussi être tenté de faire appel à d'autres profils. Les prochaines semaines diront s’il peut transformer ce démarrage en véritable candidature.