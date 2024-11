PROD2. Fin de saison pour la bombe fidjienne de l’US Dax : un Clermontois pour la remplacer ?

Le facteur X de l’US Dax Jope Naseara s’est blessé gravement ce week-end. Le club lui cherche un remplaçant.

Comme quoi, parfois, le karma semble frapper. Mis sur la touche par son staff le week-end dernier et sous le coup d’une poursuite judiciaire pour des faits de violences lors d’une soirée dans le centre-ville de Dax il y a peu, Jope Naseara a finalement vu lui tomber dessus une sanction bien plus dure qu’une amende ou une mise au piquet d’une semaine.

Revenu dans le groupe dacquois et titulaire lors du derby landais face à Mont-de-Marsan, le Fidjien de 22 ans avait inscrit son premier essai de la saison, samedi. Son 12ème pour Dax, après les 11 en 23 matchs de la saison passée.

Et puis l’international U20 (1m77 pour 92kg) s’est blessé seul, sur une montée défensive. Et le verdict est lourd : il souffre d’une rupture totale des ligaments croisés du genou gauche et en a donc normalement terminé de sa saison.

Un gros coup dur pour Dax, qui perd là son facteur X et meilleur finisseur. 8ème de ProD2 à l’heure actuelle, le club rouge et blanc tentera de faire aussi bien que l’an dernier, et une qualification en barrages.

Pour cela et selon France Bleu Gascogne, l’US Dax serait intéressé par la piste de Viliame Tutuvuli, un fidjien de 23 ans passé par le rugby à XIII et qui évolue avec les Espoirs de Clermont. Joueur puissant et explosif, bien que moins que Naseara, il semble posséder de belles qualités.

Dans le même sens, Jef Dubois confiait que le club cherchait également un joker médical en 2ème ligne. Des renforts qui pourraient aider l’USD à recoller au Top 6 d’ici la fin d’année civile, elle qui aura un calendrier favorable d’ici là.