PROD2. Après un an sans jouer, le calvaire de Gerswin Mouton continue au FCG

Gerswin Mouton n'a plus disputé la moindre rencontre depuis un an. Le joueur namibien du FCG s'était gravement blessé au genou en septembre 2025, victime d'une rupture des ligaments croisés.

Depuis trois semaines, il s'entraînait de nouveau avec le groupe professionnel et avait validé toutes les étapes, selon Le Dauphiné Libéré. Et son retour était peut-être pressenti pour le derby de ce vendredi face au VRDR.

Une élongation qui vient casser son élan

Finalement, son retour à la compétition attendra. Le Namibien de (bientôt) 27 ans a été victime d'une élongation au mollet, sans lien avec son genou.

Une blessure qui repousse encore le retour d'un joueur frisson, dont les qualités de vitesse, d'appuis et de punch avaient fait de lui l'un des facteurs X de Grenoble entre 2023 et 2025. Dans un profil quelque peu similaire à celui du Portugais Rodrigo Marta, qui, aujourd'hui, cartonne en Top 14 avec Pau.

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Repéré lors du Mondial 2023, cet ailier/centre devrait faire beaucoup de bien à l'attaque iséroise lorsqu'il reviendra. En espérant évidemment qu'il retrouve toutes ses sensations, après bientôt 13 mois écarté des terrains.

Pour ce match, le FCG devrait également se passer d'autres garçons comme les Trouilloud, Tauzin ou Lalomilo.

Le derby Grenoble–Valence Romans aura lieu ce vendredi 25 septembre à 21 h au Stade des Alpes.