Pro D2 - Maxime Granouillet (Colomiers) cité pour trois actions dont une morsure, il risque gros

Le FC Grenoble Rugby a déposé une réclamation à l’encontre de Maxime Granouillet, 2e ligne de Colomiers Rugby, pour plusieurs actions.

Jeudi 10 décembre 2020 à Colomiers en banlieue toulousaine. Petit brise bien fraîche, des équipes en soif de victoire et un baromètre jeu aussi bas que la température. Le tout sous les caméras de Canal + qui a diffusé ce piètre spectacle aux quelques amoureux du rugby qui ont eu le courage d’aller jusqu’à la 80e minute. Les joueurs, les arbitres et les entraîneurs ont trouvé un moyen de se réchauffer. Stéphane Glas (Grenoble) et Julien Sarraute (Colomiers) vont passer devant la commission de discipline pour avoir dépassé les bornes sur le banc de touche. Une habitude à huis clos me direz-vous. Plus surprenant, c’est la réclamation du club de Grenoble contre le 2e ligne de Colomiers, Maxime Granouillet pour 3 actions. WTF - Arganese a halluciné en voyant Granouillet découper l'arbitre sous ses yeux [VIDÉO]

21e minute

Après un plaquage sur Bézian (Colomiers), le plaqueur de Grenoble ne quitte pas immédiatement la zone plaqueur-plaqué. Maxime Granouillet arrive alors dans la zone mais les images de Canal + ne montrent pas de contact suspect entre les deux joueurs. Grenoble a potentiellement des images de la caméra des tribunes opposées pour souligner son comportement.

34e minute

Véritable poison pour les attaques, Deon Fourie a fait honneur à sa réputation ce jeudi. Maxime Granouillet a commencé à faire connaissance plus approfondie avec le 8 de Grenoble sur cette action de la 34e minute. Une percussion dans les côtes du Sud-Africain puis une main pour lui baisser la tête au moment de se relever ont entraîné une vive réaction de l’ancien pensionnaire du Top 14. Une belle échauffourée s’ensuit sans conséquence mais si les joueurs de Colomiers peuvent faire disjoncter Fourie, ils ne vont pas s’en priver.

65e minute

Deon Fourie a encore mis ses gros biscottos sur le ballon. Le n°5 de Colomiers intervient alors en passant sous le Sud-Africain qui se redresse brusquement en accusant Granouillet de l’avoir mordu. Il montre rapidement une trace sur son triceps droit mais l’arbitre vidéo n’a pas d’images montrant clairement le geste supposé du 5 bleu. “Quel abruti” peut-on entendre à plusieurs reprises de la part des Alpins qui font confiance à leur joueur.

Fin du match

Colomiers a gagné le match de 3 points, tout le monde a envie de rentrer au chaud mais Deon Fourie encore plus vite que les autres. En rentrant aux vestiaires, il croise la route de Granouillet qu’il repousse vivement de la main avant que d’autres acteurs ne les séparent. La chance de Granouillet, c’est qu’il n’y a plus de réception avec ce satané Covid car Deon Fourie ne lui aurait pas proposé son bras pour le dessert ! Ce sera difficile pour la commission de discipline de trancher avec les images à sa disposition mais si elle décrète que le joueur est bien coupable, la sanction pourrait être très dure.