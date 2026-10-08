Première pour Vergnes-Taillefer avec Pau face à Castres ? La composition possible de la Section Paloise pour la 6e journée de Top 14

Les Palois se sont fait très peur sur la pelouse du promu vannetais le week-end dernier, mais ont ramené un précieux succès de la Rabine.

Grâce à leurs fusées tricolores, les Palois en ont passé 43 aux coéquipiers de Francisco Gorrissen.

Ce week-end, face à un Castres Olympique bien malade, les hommes de Xavier Piqueronies enregistrent en plus deux retours dans l'effectif : celui de Bastien Vergnes-Taillefer et celui de Guram Papidze.

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Bastien Vergnes-Taillefer titulaire face à Castres ?

Les absences dans le groupe palois sont nombreuses : l'infirmerie compte 10 éléments indisponibles pour la réception de Castres.

Plus récemment, sur la pelouse de Vannes, Nathan Decron et Baptiste Pesenti se sont blessés et ne pourront pas être alignés.

Ensuite, Gabriel Elissalde (ischio), Reece Hewat (rupture du tendon d'Achille), Jack Maddocks (lésion à la cuisse), Lucas Rey (fracture du doigt), Joachim Senga Kouo (lésion à la cuisse), Joe Simmonds (hanche) et Mehdi Tlili (épaule) seront indisponibles, tout comme Jimi Maximin, en phase de reprise après une opération du tendon d'Achille.

Néanmoins, les retours de Bastien Vergnes-Taillefer et de Guram Papidze pourraient permettre de faire souffler quelques éléments de la Section Paloise.

Capable d'évoluer en numéro 8, Bastien Vergnes-Taillefer pourrait être positionné, éventuellement, à la place de Facundo Isa ou de Beka Gorgadze, qui ont effectué la majorité du début de saison avec Pau.

Pour Guram Papidze, c'est la même chose : il pourrait permettre à Thomas Laclayat de se reposer un peu pour préparer une épopée européenne qui approche à grands pas pour Pau.

La composition possible de Pau face à Castres 1 Etchebéhère 2 Montoya 3 Zabala ou Papidze 4 Auradou 5 Picquette 6 Grondona 8 Isa ou Vergnes-Taillefer 7 Vergnes-Taillefer ou Credoz 9 Daubagna 10 Simmonds 11 Grandidier 12 Brau-Boirie 13 Gailleton 14 Arfeuil 15 Attissogbé

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L'historique entre Pau et Castres

Pau était déjà venu s'imposer à la surprise générale sur la pelouse de Castres (15-17) lors de la 1re journée de la saison dernière, avant de récidiver à domicile en mai (27-15).

Les Palois abordent cette réception sur une belle dynamique, avec quatre victoires en cinq matchs de Top 14 cette saison, dont un succès 43-40 à Vannes le week-end dernier.

En face, Castres reste sur deux revers consécutifs et n'a pas gagné lors de ses cinq dernières sorties à l'extérieur.