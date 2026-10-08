Près de 80% de victoires, le jeudi porte-t-il vraiment chance à Montauban ? À domicile, les chiffres sont impressionnants, à l’extérieur ils s’effondrent

À Montauban, le jeudi soir aurait presque des airs de porte-bonheur. Depuis l'instauration des rencontres décalées en Pro D2 en 2015, les Sapiacains affichent un bilan particulièrement flatteur lorsqu'ils reçoivent en semaine. Une tendance remise au goût du jour avant la réception de Brive, ce jeudi 8 octobre à 21 heures. Mais derrière cette curieuse statistique se cache une réalité beaucoup plus familière aux amoureux du ballon ovale.

13 victoires en 17 jeudis, vraiment ?

Selon un relevé publié par La Dépêche du Midi, l'US Montauban aurait remporté 13 de ses 17 rencontres disputées un jeudi soir à Sapiac, pour un nul et trois défaites. Soit 76,5 % de victoires. Loin de leur cuvette, les Tarn-et-Garonnais présentent un tout autre visage : seulement deux succès en 17 déplacements, contre quinze revers. De quoi refroidir les ardeurs de ceux qui seraient tentés d'attribuer ces résultats au calendrier.

Un détail mérite toutefois notre attention. Le quotidien régional évoque 35 rencontres disputées le jeudi, dont 18 à domicile. Et en additionnant les résultats énumérés, on retrouve effectivement 14 victoires, un nul et trois défaites à Sapiac. Soit 77,8 % de succès.

Le jeudi magique ou la fameuse force de Sapiac ?

Car la véritable différence tient probablement davantage au terrain qu'au jour de la semaine. Dans leur antre, les Montalbanais profitent de leurs repères et de la ferveur d'un public historiquement attaché à ses Vert et Noir. On connaît l'importance du facteur domicile en rugby, particulièrement dans un championnat aussi disputé que la Pro D2. Le même jeudi, Montauban gagne très souvent chez lui et perd presque systématiquement ailleurs.

Pour mesurer un éventuel effet du calendrier, encore faudrait-il comparer ces performances avec celles enregistrées les vendredis, à domicile comme à l'extérieur. Et tenir compte de la valeur des adversaires, des effectifs alignés ou des saisons concernées. Sans ces données, impossible d'affirmer que le jeudi possède une quelconque vertu particulière. Sapiac constitue une explication bien plus crédible, même si son influence exacte reste à mesurer.

Brive, l'adversaire qui pourrait gâcher la fête

D'autant que les Coujous ne débarquent pas en victimes désignées. Deuxième de Pro D2 avec cinq victoires en cinq rencontres, Brive a même remporté ses deux derniers matchs un jeudi. Les Corréziens connaissent aussi la recette pour faire tomber Montauban à Sapiac, après leur succès 21 à 17 du 28 mars 2025. Une victoire que les Montalbanais avaient brillamment vengée en demi-finale, deux mois plus tard, en s'imposant 29 à 13 à Amédée-Domenech.

Ce jeudi, les hommes de Sébastien Tillous-Borde retrouvent donc un adversaire qu'ils connaissent particulièrement bien. Le calendrier leur offre une nouvelle soirée à Sapiac, devant leurs supporters. Mais les précédentes confrontations avec Brive rappellent combien l'avantage du terrain peut être renversé. Et quelque part, c'est aussi ce qui fait le charme de cette Pro D2 : aucune statistique ne saurait remplacer les quatre-vingts minutes à venir.