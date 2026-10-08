44 ans après le match d'Utrecht, les pionnières du rugby féminin de 1982 décorées par l'État

Les deux distinctions ne répondent pas à la même question. L'une inscrit les joueuses dans l'histoire sportive de la France, l'autre salue leur engagement. Pour comprendre la différence, il faut revenir au match fondateur de juin 1982. Il s'est disputé sans les symboles d'une sélection nationale : ni coq, ni blason officiel sur le maillot.

Utrecht, 1982 : un maillot sans coq

Le 13 juin 1982, la France affronte les Pays-Bas à Utrecht pour son premier match international de rugby féminin. Les Françaises s'imposent 4-0. D'après le récit historique publié par la FFR, les joueuses rejoignent le lieu du match avec peu de moyens. Leur organisation n'a rien de comparable à celle d'une sélection professionnelle.

Elles portent un maillot blanc à bandes tricolores, mais sans le coq ni le blason officiel. Une joueuse se souvient qu'au départ, le groupe ignorait si d'autres matchs suivraient. L'épisode marque donc un premier rendez-vous international et le début incertain d'une équipe. Elle ne bénéficie pas encore de la reconnaissance institutionnelle du XV de France féminin actuel.

La FFR rend le coq, l'État décore

Le premier geste touche à la place de ces joueuses dans l'histoire sportive. Le 11 avril, lors de France-Italie, au Tournoi des 6 Nations, la FFR leur remet une carte d'internationale. Elle y ajoute un maillot orné du coq. Le ministère des Sports a présenté cette cérémonie comme un hommage aux joueuses de 1982. Lequelles avaient disputé le match inaugural sans pouvoir porter cet emblème.

Le second geste vient de la ministre des Sports. Le 5 octobre, Marina Ferrari leur remet la médaille d'or de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif. La FFR présente ainsi cette décoration comme un hommage à celles qui ont ouvert la voie au rugby féminin français.

Mémoire fédérale, décoration ministérielle

La différence est concrète. La carte d'internationale les rattache au décompte sportif du XV de France. La médaille de l'État distingue leur engagement et leur contribution à la vie sportive et associative. L'une relève de la mémoire fédérale du rugby, l'autre d'une décoration ministérielle. Les deux gestes coexistent donc sans répéter la même reconnaissance.

Quarante-quatre ans séparent le match d'Utrecht des hommages de 2026. Les cérémonies ne modifient pas les conditions dans lesquelles les pionnières ont joué en 1982. Elles n'effacent pas non plus les obstacles rencontrés par les premières équipes féminines. Elles donnent en revanche un statut plus visible à leur rôle fondateur. Les internationales actuelles s'inscrivent désormais dans une histoire qui commence officiellement avec cette génération.