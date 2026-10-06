VIDEO. Plaquage, bouclard et ''plus haut lift de l’histoire'' : comment Victor Wembanyama a testé le rugby à Provence ?

Victor Wembanyama en deuxième ligne à Provence Rugby ? L’image faisait sourire cet été. Près de deux mois plus tard, le club aixois a enfin dévoilé les coulisses du passage de la star de la NBA dans son centre d’entraînement. Et le Français de 2,24 m n’était clairement pas venu uniquement pour faire du tourisme.

En pleine préparation individuelle dans les installations du club, Wembanyama a passé plusieurs jours au Campus Provence Rugby au mois d’août, accompagné de son coéquipier aux Spurs, Harrison Barnes. Crampons sur mesure aux pieds (il chausse du 57 !), le Français s’est intégré à la préparation du groupe professionnel, alors en pleine montée en puissance avant la reprise de la Pro D2.

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La période de confidentialité passée, Provence Rugby détaille quelque peu son programme sur ses réseaux : préparation physique, courses, travail au contact mais également exercices avec ballon. Jules Plisson, chargé des skills à Provence, lui a notamment fait travailler la passe et des séquences mêlant course sur cinq mètres, plaquage, relevé puis nouvel effort.

Forcément, ses 2,24 m ont également donné quelques idées aux Provençaux. Wembanyama s’est essayé aux sauts en touche, porté par les joueurs aixois. Pour le plus haut lift jamais vu sur un terrain de rugby ?

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Le Français a également découvert le contact de beaucoup plus près. Bouclier en mains, il s’est notamment retrouvé face au pilier Sébastien Taofifenua. Une manière de confronter son corps à des mouvements et des impacts très éloignés de ceux rencontrés habituellement sur un parquet.

Mais l’immersion ne s’est pas arrêtée aux entraînements. Wembanyama et Barnes ont participé au Captain’s Run puis vécu (vraiment) au plus près du groupe le match amical face à Nissa Rugby, le 13 août. Présence que certains avaient pu remarquer au stade ce jour-là.

Plus que la curiosité entourant la présence d’une superstar mondiale, Provence Rugby retient surtout son implication. Échanges avec le staff, écoute, travail et intégration au groupe : pendant quelques jours, Wembanyama n’était plus seulement le phénomène du basket. Il était presque devenu un membre de l'effectif comme les autres, à l'image de sa présence dans les vestiaires avant le match.

Dont l'humilité et la bonne humeur a particulièrement marqué le groupe provençal et ses quelques fans de NBA, de ce qu'il s'en dit encore, au pied de la St-Victoire...