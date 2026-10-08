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Muscler le pack : du renfort dans le groupe du RCT pour bien recevoir le Racing 92

Battu sèchement à Montpellier, Toulon récupère deux hommes forts devant avant de recevoir un Racing 92 particulièrement dangereux derrière.

La Rédaction 08/10/2026 à 16h50
Le solide Gigashvili fait son retour. Screenshot : RCT Play
Le solide Gigashvili fait son retour. Screenshot : RCT Play

Dans une période où les bonnes nouvelles ne courent pas les rues à Toulon, celles-ci arrivent à point nommé. Beka Gigashvili et Judicaël Cancoriet font leur retour dans le groupe varois avant la réception du Racing 92, samedi à Mayol.

Deux renforts qui devraient d’abord redonner du poids au paquet d’avants. Cancoriet, absent depuis sa fracture à une côte, pourrait notamment retrouver le numéro 5, où il avait débuté les deux premières journées.

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Aux côtés de David Ribbans, l’ancien Rochelais apporterait densité, activité et mobilité. Autant d’ingrédients dont Toulon aura besoin après avoir été balayé 28-0 par Montpellier sous la pluie de la Mosson.

Gigashvili à la place de Sinckler ?

À droite, le retour de Gigashvili offre aussi une vraie alternative. Le Géorgien pourrait permettre de faire souffler Kyle Sinckler, dans un secteur de la mêlée où le RCT a souffert face à la puissance héraultaise.

Derrière, le remuant Huw Jones pourrait retrouver une place de titulaire, même s'il manque encore plusieurs détonateurs. Gabin Villière et Gaël Dréan restent notamment éloignés des terrains, privant Toulon d’explosivité dans les couloirs.

Contenir les îliens du Racing

Et il en faudra pour contenir le Racing. Face à Perpignan, les Franciliens viennent de passer huit essais et 55 points, avec une ligne arrière aux accents fidjiens : Ravutaumada, Tuisova, Habosi et Naituvi.

Avant de penser à répondre aux funambules franciliens, Toulon devra donc probablement gagner la bataille devant. Avec Cancoriet et Gigashvili, le RCT récupère justement deux armes pour remettre de la puissance dans son rugby et, surtout, reprendre le contrôle. Et arracher 4 points, coûte que coûte.

Chandelle 72
Chandelle 72

Je ne sais pas quels joueurs Collazo va faire jouer ou laisser au repos mais on a déjà grand besoin de points et de se rassurer en terrain adverse


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