Louis Bielle-Biarrey meilleur joueur du monde en 2026 ? Ses 9 essais avec les Bleus le placent face à un dernier défi

À 23 ans, Louis Bielle-Biarrey a l’avenir devant lui. Récemment prolongé à l’Union Bordeaux-Bègles, l’ailier connaît un début de saison XXL avec deux essais en autant de matchs joués sous les couleurs. Lié au club girondin jusqu’en 2029, il pourrait faire son retour sur les pelouses de Top 14 ce week-end, après une quinzaine passée au repos. De plus, lors de la Nuit du Rugby, il a récemment été auréolé d’un titre de Meilleur joueur international français sur la saison 2025-2026.

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Après avoir été sacré, dans l’Hexagone, pour ses performances sur la scène internationale, l’ailier va-t-il réussir à convaincre le monde ? En effet, d’ici à fin novembre, les nommés pour les World Rugby Awards devraient être connus. Selon les résultats sportifs des Bleus, et l’apport individuel de Louis Bielle-Biarrey, l'Isérois pourrait être l’un des favoris du Graal : le titre de Meilleur Joueur World Rugby de l’année.

Une année XXL pour LBB

Équivalent, bien moins clinquant et bling-bling, du Ballon d’Or, cette récompense permet d’illustrer un joueur, ayant brillé plus que les autres sur les plus beaux prés du globe. Contrairement à ce que l’on peut croire, cette distinction récompense uniquement les performances aperçues avec les sélections. La réussite et les prouesses observées en club ne sont pas considérées. Bien qu’il ait décroché une deuxième Champions Cup, cette saison, LBB ne pourra pas présenter ce trophée comme argument.

Mais justement, quels sont les arguments en faveur du Français ? Sur cette année civile, Louis Bielle-Biarrey a participé aux cinq rencontres du Tournoi des 6 Nations 2026 avec le XV de France. Sur ce quintet d'apparitions, il a planté pas moins de neuf essais, devenant le joueur le plus prolifique sur une seule édition. De fait, il a été un atout majeur des Bleus, vainqueurs de la compétition. Son quadruplé lors d’une ultime rencontre, serrée, contre l’Angleterre (48-46) a été une véritable démonstration au Stade de France.

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De la concu’ et des enjeux

Grandement utilisé lors du dernier exercice, avec 2 295 minutes jouées, il a été laissé au repos pour la première phase du Championnat des Nations. Cet été, le XV de France n’a pas pu compter sur lui. La sélection a tout de même obtenu deux victoires, 26 à 42 en Australie et 15-42 au Japon, malgré un court revers initial en Nouvelle-Zélande (34-32). Suite à son absence estivale, Louis Bielle-Biarrey est devenu le deuxième meilleur marqueur d’essais de l’année civile, sur la scène internationale. Plus précisément, il est derrière l’All Black Will Jordan et ses dix arrivées en Terre promise.

En novembre, il aura l’occasion d’essayer de dépasser son record personnel de dix essais marqués avec les Bleus sur une même année civile, établi en 2025. S’il performe de nouveau, il pourra même se distinguer de son rival néo-zélandais, en tentant de le surpasser pour aller chercher une distinction individuelle qui ne serait pas volée, à la vue de son talent. Pour rappel, trois joueurs français ont déjà reçu cette récompense. Il s’agit de l’actuel sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, en 2002, de l’ancien capitaine tricolore Thierry Dusautoir, en 2011, et du Toulousain Antoine Dupont, en 2021.

Par ailleurs, un tel sacre international donnerait confiance au joueur, qui entame une saison cruciale dans sa carrière. À 23 ans, il est l’un des visages du XV de France, qui se présente comme l’un des favoris à la prochaine Coupe du Monde. Elle se déroulera dès le 1ᵉʳ octobre 2027, en Australie. “Il nous reste une dizaine de matchs avant d'arriver à cette Coupe du monde, donc on n'a pas de temps à perdre. Je pense que l'équipe se dessine un peu plus, qu'on a de plus en plus de repères communs ensemble. Après, on sait que sur ces matchs-là, c'est du one-shot. Ce qui fera vraiment la différence, ce sera d'être le plus prêt possible”, confiait Louis Bielle-Biarrey à ce sujet auprès de La Dépêche du Midi.

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